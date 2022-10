Chřipková sezóna v USA nebyla tak špatná na začátku více než deseti let

CNN

Chřipková sezóna v USA brzy prudce vzrostla a podle britského listu The Guardian jsou hospitalizace kvůli chřipce v tuto roční dobu horší než obvykle. data Publikováno v pátek americkým centrem pro kontrolu a prevenci nemocí.

Je to již více než deset let – od pandemie prasečí chřipky H1N1 – od doby, kdy byl počet hospitalizací pro chřipku v tomto bodě sezóny vysoký.

CDC odhaduje, že v této sezóně došlo ve Spojených státech k nejméně 880 000 onemocnění, asi 7 000 hospitalizací a 360 úmrtím na chřipku. Tento týden bylo v zemi hlášeno první úmrtí dítěte.

Odborníci tvrdí, že očkování proti chřipce je stále nejlepší způsob, jak se chránit. A nejlepší čas to udělat je teď.

„Prosím, dejte si to dnes odpoledne. Nezpomalujte,“ řekl Dr. William Schaffner, MD, lékařský ředitel Národní nadace pro infekční nemoci a profesor na Vanderbilt University Medical Center.

„Jsme v závodě s virem,“ řekl s tím, že chřipková sezóna začíná nejméně o měsíc dříve než obvykle. Injekce trvá 10 dnů až dva týdny, aby byla zajištěna plná ochrana.

Podobně jako v předchozích letech, CDC doporučeno Že se lidé nechají očkovat proti chřipce do konce října. Proočkovanost proti chřipce je ale v tomto ročním období nižší než obvykle.

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) bylo v této sezóně distribuováno asi 128 milionů dávek vakcíny proti chřipce, ve srovnání se 140 miliony v tuto dobu a 156 miliony předloni. data.

Schaffner řekl, že ačkoli současná sezóna začala brzy, existuje více než dost důvodů pro ty, kteří nedostali příležitost, aby tak učinili nyní.

„Chtěl bych ujistit každého, kdo to ještě nedostal, že ještě není pozdě,“ řekl. A „doporučení nemohou být jednodušší“: každý ve věku 6 měsíců nebo starší ve Spojených státech je způsobilý a doporučený, se vzácnou výjimkou.

„Chřipková sezóna s námi bude ještě minimálně několik měsíců. Nevíme, jestli bude kratší nebo delší než obvykle,“ řekl Schaffner. „Stále existuje velmi dobrý důvod, proč se vakcínou chránit.“

Stále je možné, aby lidé, kteří byli očkováni, onemocněli – ale cílem vakcíny je chránit před nejzávažnějšími následky a komplikacemi.

Můžeme přiznat, že vakcína proti chřipce není dokonalá. Před chřipkou nemůže ochránit úplně každého. „Pomáhají vám dostat se z pohotovosti, nemocnice, JIP a chrání vás před smrtí. Také jsem svým pacientům říkal: ‚Jsem tak rád, že jste stále tady, abyste si mohli stěžovat.“ “

Celkově data CDC ukazují, že podíl pozitivních laboratorních testů na chřipku se za poslední dva týdny více než zdvojnásobil a že aktivita chřipky je nejvyšší na jihu. Další údaje od společnosti Walgreens, která sleduje předpisy na antivirovou léčbu – jako je Tamiflu – naznačují, že v oblasti pobřeží Mexického zálivu existují ohniska, včetně Houstonu a New Orleans.

A chřipková sezóna eskaluje uprostřed vlny respiračního syncyciálního viru Plnění dětských nemocnic Probíhající pandemie Covid-19.

Jedenáct států – spolu s Washingtonem, DC a New York City – hlásilo podle CDC vysoké nebo velmi vysoké úrovně respiračních onemocnění.

Vlna respiračních virů se může ještě zhoršit, než se zlepší, řekl ve čtvrtek doktor Nipponi Rajapakse, specialista na dětské infekční choroby z dětského centra Mayo Clinic.

Vyzvala lidi, aby se pokusili předcházet jakýmkoli respiračním onemocněním, včetně očkování proti Covid-19 a přeočkování a každoročního očkování proti chřipce.

„Zajistěte, aby se vaše děti a kdokoli starší než 6 měsíců ve vaší rodině nechal letos očkovat proti chřipce, je to ještě důležitější, protože v posledních dvou letech jsme neměli mnoho chřipky, takže všichni začali letošní sezónu s nižší imunitou. méně ochrany před předchozími infekcemi,“ řekl Rajapaksi.

Schaffner řekl, že ti, kteří jsou ohroženi rozvojem komplikací respiračního onemocnění, včetně starších osob a pacientů se základním onemocněním, by měli kontaktovat své poskytovatele zdravotní péče, jakmile začnou pozorovat jakékoli příznaky. Řekl, že existují způsoby léčby Covid-19 a chřipky, které nabízejí další ochranu před vážnými následky.

„Z hlediska respiračního viru zima začala brzy,“ řekl Schaffner. „Pokud se u vás objeví příznaky, nechoďte prosím do školy ani do práce. Zajistěte trochu úkrytu v domě, abyste nerozšířili virus – ať už je to cokoliv.“