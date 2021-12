DuckDuckGo nyní buduje svůj vlastní desktopový prohlížeč

Vyhledávač DuckDuckGo zaměřený na ochranu soukromí nabídl první pohled na svou připravovanou „aplikaci pro prohlížení“ na ploše, která slibuje jednoduché výchozí nastavení ochrany osobních údajů.

Generální ředitel DuckDuckGo Gabriel Weinberg zobrazuje podrobnosti o prohlížeči v počítači v souboru Blog shrnující své milníky pro rok 2021, včetně 150 milionů stažení integrovaných aplikací pro ochranu osobních údajů pro iOS, Android a Chromium.

Weinberg se pokouší odlišit desktopový prohlížeč DuckDuckGo od prohlížečů Brave založených na Chromu a Mozilla Firefox tím, že se nejedná o „prohlížeč ochrany osobních údajů“. Místo toho je to jen prohlížeč, který ve výchozím nastavení nabízí „silnou ochranu soukromí“ a funguje ve vyhledávání, procházení, e-mailu a dalších.

„Je to aplikace pro každodenní procházení, která respektuje vaše soukromí, protože nikdy není špatný čas zastavit společnosti ve špehování vaší historie vyhledávání a prohlížení,“ napsal Weinberg.

Weinberg nabízí několik vodítek o vnitřním fungování desktopového prohlížeče DuckDuckGo nebo „aplikace“, jak se tomu říká, ale také vynechává spoustu detailů.

Říká, že se nebude spoléhat na Chromium, projekt s otevřeným zdrojovým kódem, který podporuje Google Chrome, Microsoft Edge, Brave, Vivaldi a asi 30 dalších prohlížečů.

„Namísto toho, abychom používali Chromium nebo něco jiného, ​​stavíme naši desktopovou aplikaci na vykreslovacích modulech poskytovaných operačním systémem (jako jsou mobilní zařízení), což nám umožňuje zbavit se spousty zbytečného nepořádku, který se za ta léta nahromadil. hlavní prohlížeče,“ vysvětluje Weinberg.

Není jasné, jaké vykreslovací moduly poskytuje operační systém pro stolní počítače, na který odkazuje, ale vytvoření prohlížeče pro stolní počítače bez enginu Blink v prohlížeči Chromium není triviální úkol. Stačí se zeptat Microsoftu, tzn Byl spuštěn prohlížeč Edge založený na Chromu minulý rok. Apple mezitím používá WebKit pro Safari na počítači a vyžaduje, aby všechny prohlížeče jiné než Safari na iOS, včetně Chrome, používaly WebKit pro iOS.

ZDNet požádal DuckDuckGo o vysvětlení, ale ředitelka komunikace DuckDuckGo, Alison Johnson, Některé podrobnosti jsem poskytl The Verge O renderovacích modulech.

„MacOS i Windows nyní nabízejí rozhraní WebView/WebView2 API, které může jakákoli aplikace použít k zobrazení webové stránky. To je to, co jsme použili k vytvoření naší desktopové aplikace,“ řekl Johnson.

Implementace společnosti Microsoft WebView2 ve Windows umožňuje vývojářům vkládat webové technologie, jako jsou HTML, CSS a JavaScript, do nativních aplikací Windows. WebView2 v systému Windows používá Microsoft Edge jako vykreslovací modul k zobrazení webových stránek v těchto aplikacích.

„Desktopovou aplikaci stavíme od základů na rozhraních API pro zobrazení, která poskytuje operační systém. To znamená, že cokoli kromě zobrazení webu (např. karty, správa záložek, ovládací prvky navigace, hesla atd.) je jen na nás. jsme vzhůru,“ Johnson.

V systému Windows bude tedy zobrazení prohlížeče DuckDuckGo záviset na souborech ráfek / chrom pro Windows a Safari / Webkit V macOS poznamenává The Verge.

Johnson vysvětlil, že toto se nerozvětvuje z vinic. Jasným příkladem větvení projektu je Google vytvořil Blink, která používala otevřený zdrojový kód vykreslovacího jádra WebKit (dříve spravovaného společnostmi Google a Apple) a poté vytvořila vlastní webový vykreslovací modul pro Chromium.

Nicméně, DuckDuckGo vydal svůj nový desktopový prohlížeč, Weinberg tvrdí, že „Ve srovnání s Chrome je desktopová aplikace DuckDuckGo čistší, soukromější a první testy ukázaly, že je také výrazně rychlejší!“