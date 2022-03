‚Deltacron:‘ Nové případy varianty COVID potvrzené WHO – NBC Chicago

Světová zdravotnická organizace tento týden potvrdila vznik nového typu COVID-19 nazvaného „deltacron“ – hybridního kmene, který kombinuje varianty delta a omikron.

Na středeční tiskové konferenci doktorka Maria van Kerkhove, technický vedoucí WHO pro COVID-19, uvedla, že případy byly hlášeny v Dánsku, Francii a Nizozemsku, ale poznamenala, že úrovně detekce jsou „extrémně nízké“.

Podle agentury Reuters bylo identifikováno nejméně 17 pacientů.

Protože mnoho případů nebylo potvrzeno, je příliš brzy vědět, jak se deltachronová infekce přenáší nebo zda způsobí vážné onemocnění, tvrdí Philip Coulson, výzkumník, který publikoval zpráva Pokud jde o tři případy ve Francii, řekl agentuře Reuters.

Pacienti popsaní ve výše uvedené zprávě měli kmen kombinující spike protein omikronového typu a delta-variabilní „tělo“.

Van Kerkhove ve svém tweetu z minulého týdne objasnil, že potenciál pro rekombinantní delta a omikron viry je třeba očekávat kvůli „intenzivní cirkulaci“ obou druhů.

Zdravotní úředník WHO uvedl, že „v současné době je v mnoha zemích velmi dobrý dohled“ a „vzhledem k obrovskému množství změn a mutací v omikronu to bylo mnohem jednodušší pro výzkumníky, vědce, odborníky v oblasti veřejného zdraví a lidi, kteří studovat genom, abychom byli schopni detekovat tyto kombinace.“

Experti, kteří hovořili pro USA Today, tvrdí, že je příliš brzy na to, abychom se deltachronu obávali.

„Je to jen proměnná, pokud produkuje velké množství případů,“ řekl deníku William Hanage, epidemiolog z Harvard TH Chan School of Public Health. „Takže ne, pokud to nezpůsobí spoustu případů, nemusíš se bát.“

Podle Světové zdravotnické organizace nebyla hlášena žádná změna v závažnosti a probíhají další studie, aby se o této variantě dozvěděli více.