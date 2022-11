Vědci plánují zachytit mezihvězdný objekt: ScienceAlert

Konečně máme technologii k detekci mezihvězdných objektů. V posledních letech jsme objevili dva,“Oumuamua A 2 I / BorisovNepochybně je toho víc.

Proto byl velký zájem o vytvoření mise, která by mohla jednu navštívit, jakmile bude objevena. Jak by ale takový úkol vypadal?

Nyní, návrh papíru Z týmu primárně amerických vědců se na tuto otázku pokusili odpovědět a posunuli nás o krok dále, abychom takovou misi zahájili.

Část toho, co dělá misi Interstellar Visitor tak zajímavou, je to, že mezihvězdní návštěvníci jsou tak zvláštní. Borisov se po vstupu do sluneční soustavy choval jako typická kometa, ale Oumuamua byla úplně jiná šelma.

Nikdy se u ní nevyvinul ohon komety, jak mnozí vědci předpovídali. Ukázalo se také zrychlení, které se nezdálo být způsobeno radioaktivními nebo jinými prostředky, což vedlo některé prominentní vědce k tvrzení, že se mohlo jednat o vesmírnou sondu.

Nejlepší způsob, jak bojovat s takovými fantazijními tvrzeními, je důkladně je prozkoumat. A abychom to dokázali, musíme mít misi, která nás dokáže dohnat. Nejdříve to ale musíme vidět a astronomové už na tom pracují.

Průzkum dědictví observatoře prostoru a času Vera Sea Robin (LSST) bude podle výpočtů autorů každý rok schopen detekovat mezi 1-10 mezihvězdnými objekty zhruba stejné velikosti jako ‚Oumuamua‘.

Možností, jak najít správného kandidáta, je spousta. Jaká kritéria ale musí tento kandidát splňovat?

A co je nejdůležitější, bylo by to: „Odkud to pochází?“ Ačkoli neexistuje žádný „nejlepší“ úhel pro přiblížení mezihvězdného objektu (ISO), je to rozdíl založený na tom, kde ukládáme „mezihvězdné zachycení“ (ISI).

Podle listu je pro to pravděpodobně nejlepší místo L2 Lagrangeův bod Země-Slunce. Má to více než jednu výhodu – zaprvé je potřeba jen velmi málo paliva k setrvání ve stanici a kterýkoli ISI může muset čekat ve složené poloze roky.

Jakmile je povolán do práce, musí rychle reagovat a k tomu mu může pomoci jiný obyvatel L2.

NASA Time Domain Spectral Observatory (TSO) je 1,5metrový dalekohled, který má být umístěn v Lagrangeově bodě L2, spolu s nejslavnějšími dalekohledy, jako je JWST.

Přes všechny své úžasné schopnosti pořizovat úžasné fotografie má JWST jednu velkou slabinu – je pomalý. Zaostření na konkrétní objekt může trvat 2–5 dní, díky čemuž je při trasování ISO souborů k ničemu. Na druhou stranu, TSO trvá jen několik minut.

Může být doplněn dalším dalekohledem, plánovaným NEO, který má sídlit v bodě L1 Lagrange v systému Země-Měsíc.

V kombinaci s TSO by tyto dva vysoce citlivé dalekohledy měly být schopny pořizovat snímky jakékoli ISO vstupující do vnitřní sluneční soustavy, která není přímo na dráze podél základní linie L1-L2.

Po detekci je dalším úkolem přístup k ISO. Některé budou bohužel z pohledu orbitální mechaniky nepolapitelné.

Autoři ale počítají, že existuje 85procentní šance, že ISI uložený v L2 bude schopen do 10 let najít vhodný objekt zájmu velikosti ‚Oumuamua‘.

Takže v podstatě, jakmile dokážeme detekovat ISO, je to jen otázka trpělivého čekání na správnou příležitost.

Jakmile ISI dosáhne ISO, může začít pozorovat zblízka, včetně úplné spektrální mapy přírodních i syntetických materiálů, což může pomoci urovnat debatu o tom, zda jsou tyto objekty senzory vyrobené mimozemšťany.

Mohl také monitorovat jakýkoli únik plynu, který by mohl vysvětlit záhadné síly působící na ‚Oumuamua.

Na prvním mezihvězdném objektu, který navštívíme, je nepochybně mnoho vzrušujících věcí, kterým chtějí vědci porozumět.

Ale z výpočtů v tomto dokumentu bude spousta příležitostí, jak to udělat, a spousta dat, která budeme muset shromáždit, až to uděláme. Pak je čas přejít k fázím plánování!

Tento článek původně publikoval dnešní vesmír. Číst Původní článek.