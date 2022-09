Prezident UEFA Servin řekl, že mimo Evropu se nekonají žádné zápasy Ligy mistrů

Prezident UEFA Aleksander Čeferin řekl, že organizace nebude opakovat začátek kontinentálního šampionátu mistrovství Evropy po Euru 2020, ale v budoucnu nevyloučil úspěšnější společné nabídky.

Loňský přeložený turnaj, který měl oslavit své 60. výročí, se potýkal s logistickými potížemi způsobenými pandemií COVID-19.

Turnaj v roce 2024 se vrátí do jediného hostitelského státu v Německu, ale v roce 2028 by se opět mohlo objevit několik hostitelů, přičemž Britské ostrovy se budou snažit o mise proti Turecku.

Čeferin na středeční tiskové konferenci zdůraznil, že v budoucnu se nebudou konat žádné akce pokrývající celý kontinent, ale není proti společnému pořádání menších sousedních zemí.

„Nepřemýšlíme o takových evropských ligách v 10-11 zemích, a to je dost komplikované,“ řekl. „s [the pandemic]Bylo to složitější.

„Co se týče sportu, Švýcarsko hrálo jeden zápas v Římě a pak v Baku a některé týmy hrály celou dobu doma.

„Ti, kteří necestovali a nehráli doma, skončili ve finále. Ten koncept se nám vůbec nelíbí.“

„Byl to dobrý nápad. Bylo to 60. výročí eura, nějaké přátelství mezi evropskými zeměmi… To byly prvky té myšlenky.“

„Neříkám, že ta myšlenka byla špatná. Ale mám pocit, že euro by mělo být zavedeno v jedné nebo dvou zemích, pokud mluvíme o menších zemích.“