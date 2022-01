Česká zeměkoule slaví své velké narozeniny. Přesně před 30 lety byl oficiálně založen Český fotbalový svaz. Jeho vznik pak inicioval nadšenec, který položil první základy sportu, který je dnes v počtu členů v kolektivním sportu na druhém místě v celé republice. Jak ale přišla zeměkoule do České republiky a jak celá federace vznikla?

byl nadšený Martin Vaculík, který s bratrem v roce 1991 přivezl ze Švédska s pomocí cestovní kanceláře Excalibur sadu vybavení. Díky tomu začal s fotbalem ve Střešovicích. Nebylo to však poprvé, co se slovo ‚Shliko‘, proslavené názvem finského slova pro zeměkouli (salipandi), objevilo v České republice.

Jako první přivezli do Československa globusy studenti VŠE. Poprvé se s novým sportem setkali v roce 1984 během výměny se studenty na KY University v Helsinkách. Finové si tehdy přivezli balíček holí a uspořádali první neoficiální zápas s českými protějšky. Vybavení zde nechali finští misionáři. Skupina studentů o příštích průkopnících Michel Bauer A Petr Chalubka Asi po roce jsem hrál úplně nový sport, dokud nezničili všechny hole.

Stejně jako v případě finské návštěvy VŠE, i do východních Čech zavítala zeměkoule ze zahraničí. Mettmenstetten Unicorns poté vyrazili na předsezónní soustředění do Jarumi, a tak se „unihokej“, jak se ve Švýcarsku zeměkouli říká, objevil i v Královéhradeckém kraji.

Vraťme se ale k samotnému vzniku Zeměkoule. Vše začalo pár dní před oficiálním začleněním. Bylo 8. ledna 1992 a ve Stichovićově sále se sešli čtyři mladíci, kteří přišli z iniciativy zmíněného Vaculíka. Jejich cílem bylo podepsat registrační přihlášku nové organizace a stanovy a zaslat je na Ministerstvo vnitra. 14. ledna byla Asociace Globe oficiálně zaregistrována. Startovní čára byla překročena. Od té doby uplynulo přesně třicet let a ze zeměkoule se postupně stal sport, který již není doménou školních tělocvičen a formou trávení volného času s kamarády, ale dostal se na úroveň profesionálního sportu.

V době podpisu byli vedle Vaculíka další dva lidé. Oba oddaní hokejisté, kteří pomohli se založením světového průkopníka tím, že přispěli svými odbornými znalostmi k vytvoření hokejové ligy – Milan Sieblik A Tomáš Březina. Globe pomohl s jeho vznikem a dále do jeho činnosti nezasahoval. Březina stále působí jako předseda disciplinární komise a navíc byl nezbytnou součástí výkonných týmů při prvním mistrovství světa konaném v České republice.

Ladislav Kubík se ujal zásadní role, napsal Statut Konfederace, který ještě používal anglický výraz globe. Anglický výraz byl revidován až o rok později. Kromě florbalu a hokeje se Kopec podobným způsobem podílel na rozjezdu hokejových a přetahovacích svazů. Tím to ale nekončí. Bylo potřeba vypracovat soutěžní řád, bodovací karty a v neposlední řadě vytvořit kluby, šířit nové sporty v ČR mezi školáky, pořádat soutěže. To vše koordinoval Přípravný výbor, který se poprvé sešel v září 1992 v zasedací místnosti Tatranu. V té době, bratře ThomasA Michel BauerA Karel BauerA Vladimír ŽabožníkA Marek Timich A Jerry Felica Seděl vedle Vaculíka.

Zeměkoule rostla nečekanou rychlostí. Velký kus práce na tomto poli odvedl Zábojník, který rozdával herní vybavení do škol v hlavním městě a organizoval první historickou fotbalovou soutěž pro děti v českých zemích. Jako misionář chodil do škol, vysvětloval pravidla, zval děti na turnaje a prodával globusy. Marcel Bowditch Velkou zásluhu na rychlém boomu má i on, kdo jednoho dne přivezl vlakem kufr plný globusů do Ostravy, kde se globus začal nonstop šířit. Pomohl přivést ke sportu mnoho lidí z Ostravy a začal zakládat několik místních klubů, které pomáhaly v prvních krocích a zaváděly sportovní novinky do škol.

Brzy se přidala další města, další kluby, další a další nadšenci, kteří objevili nový způsob trávení volného času, novou lásku a často i nový smysl sportovního života. Tvrdohlavost a obětavá práce vdechla život sportu, který se brzy zabydlel snad v každé tělocvičně či tělocvičně v České republice. A nejen toto. Češi se rychle stali silnými konkurenty v mezinárodní sféře, dnes patří k nejlepším na světě. To vše by nebylo možné bez tvrdé práce pár lidí, kteří věřili své vizi a dokázali najít ty správné spolupracovníky.

co bude dál? Pojďme společně otevřít čtvrtou dekádu českého glóbu! Předchozí tři si budeme v průběhu roku připomínat v článcích a rozhovorech s českými světoběžníky.

zdroj: www.ceskyflorbal.cz