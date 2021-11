Seznamte se s příští starostkou Somerville: Katianou Ballantine

Politika

Boston není jediným městem s novým starostou: V lednu převezme kormidlo starosty Nine Classroom Joe Cortaton nová starostka Somerville Katiana Ballantineová.

Somerville jako městská, proslavená oblast a nejlidnatější město v Nové Anglii získává více pozornosti v oblasti bostonského metra, zejména s očekávaným otevřením prodloužení zelené linky po Lechmere. Během pandemie byly regionální oči upřeny na město, protože starosta Joe Cortaton, který trval devět semestrů, dodržoval maskovací mandáty a pracovní předpisy, zatímco se otevírala další města.

Ballantine, teprve druhá žena zvolená do úřadu starostky Somerville, přináší do této role bohaté životní zkušenosti. Je zastánkyní přistěhovalců, bez aut, bydlení a ekonomického rozvoje a celoživotní dobrovolnicí. Má za sebou také tři volební období jako zvolená městská rada a jako místní zákonodárce již pracovala na řešení cenové dostupnosti, ekonomické mobility, spravedlnosti v dopravě, klimatické spravedlnosti a dalších.

Takže tady jsou tři věci o novém vůdci Somervillu:

1. Pochází z přistěhovalecké rodiny

Ballantine se narodila a osiřela v Řecku, než byla adoptována svým skotským otcem a českoněmeckou matkou. Její rodina emigrovala do New Yorku, když jí byly čtyři roky.

„Tehdy jsem zjistila, že se lidé někdy bojí rozdílů,“ řekla. „Někdy jsem byl zesměšňován a vynechán kvůli těmto rozdílům – mohl to být dialekt, jídlo, může to být kultura – a to mě naučilo vážit si rozdílů a být inkluzivní pro všechny.“

Ballantine vyrostl v západním Massachusetts, než šel na vysokou školu a získal BA a poté MBA. Byla první a jediná z rodiny, která navštěvovala univerzitu, pracovala ve dvou zaměstnáních a půjčovala si, aby to bylo možné. Když se Ballantine po vysoké škole přestěhovala do oblasti Bostonu, nejprve zůstala na gauči u kamarádky v Chelsea. Tato zkušenost ji prý naučila, jak je důležité stabilní bydlení a zaměstnání.

„Neměla jsem peníze ani práci a řekli mi: ‚Můžeš spát na pohovce, dokud si nenajdeš práci, a až tu práci najdeš, šetři si plat na měsíc a pak začni platit‘,“ řekla. „Trvalo mi šest měsíců, než jsem si našel práci, a pak další měsíc, než jsem pracoval a šetřil… Byl jsem vděčný, že mám kde bydlet, ale byl jsem pod obrovským tlakem, protože jsem neměl peníze a znal své půjčky. měly být splatné.“

Ballantine se v roce 1993 přestěhovala do Somerville, kde potkala svého manžela a vychovala dvě dcery.

„Měla jsem pocit, že jsem objevila rychle se měnící místo, takové, které přijímá svou rozmanitost a hodnoty,“ řekla. „Měl jsem rozhovor s někým na Davis Square před tím, co je dnes CVS… o rozmanitosti, a nikdy jsem to nezažil – někdo mluvil o tom, jak to komunity přijímají, a já jsem s někým takový rozhovor nevedl. a dnes mi to zůstalo.“ .

2. Má desítky let zkušeností v podnikání, advokacii a dobrovolnické práci

Ballantine pracoval v oblasti obchodního managementu, start-upů a řízení mezinárodního dodavatelského řetězce, než se přestěhoval do světa neziskových organizací, aby se věnoval více práci zaměřené na poslání. Začal jsem se aktivně účastnit Somerville v roce 1999, kdy jsem se zúčastnil setkání komunity o vývoji Assembly Row. V roce 2002 se začala angažovat v prosazování prodloužení zelené linky a deset let sloužila v představenstvu neziskové developerské společnosti Somerville Community Corporation.

Poté, co splatila své vysokoškolské půjčky, Ballantine využila flexibilitu k práci pro developera cenově dostupného bydlení v Jamaica Plaine na rozvoji pracovní síly, spojující ženy především s místními pracovními místy. Kandidovala na úřad v roce 2015, chtěla vést strategičtější diskuse o cenové dostupnosti, a od té doby ve městě pracovala, včetně dvou let jako předsedkyně rady.

„Celou svou dospělou kariéru jsem pracovala na tom, abych pomohla nejzranitelnějším populacím v naší komunitě, zejména ženám jiné barvy pleti, najít práci a pracovní školení, kariérní žebříčky a životní minimum,“ řekla. „Moje profesní zkušenost mě naučila vážit si inkluzivního vedení – proč? Protože dosáhnete lepších výsledků. Získáte souhlas, získáte společný cíl, získáte nadšení. Chci těžit ze všech těchto zkušeností. Vím, že můžeme být lepší a silnější komunita díky inkluzi.“ spolupráce a upřímná péče o naše sousedy.“

3. Má jasný – a mnohostranný – přístup k cenové dostupnosti

Ballantyne chce i nadále stavět na práci, kterou město již dělá v oblasti dostupnosti, pokud jde o bydlení, práci, dopravu, vzdělání a nedostatek potravin. Mimo jiné to vypadá jako vytváření místních pracovních míst, financování globálních předškolních a mimoškolních programů a koordinace stimulace malých podniků.

„Když se zeptám svých sousedů dovnitř [public housing]Snažili se pohnout, pokud nevěděli, že jejich děti jsou v bezpečí.“ „Proč bych to říkal? Protože 92 % rodin v North Street jsou vedeny ženami, 87 % jsou barevné ženy a v Mystic 75 % jsou ženy vedeny, 72 % jsou barevné ženy. Možnost poskytnout jim místo, kde vědí, že jejich děti mohou být v bezpečí od rána do večera, takže vědí, že mohou začít rozšiřovat své znalosti angličtiny nebo chodit na nějaké lekce, což je důvod, proč mluvím o předškolním věku a po škole. obohacení“.

Ballantine opakovaně zdůrazňoval, že je odhodlán použít každý dostupný komunální nástroj k určení cenové dostupnosti a poté zvážit externí možnosti na státní nebo federální úrovni. Somerville již udělal hodně lokálně, vytvořil cenově dostupné překrytí obytných zón a vyžadoval, aby 20 % nového bytového rozvoje bylo cenově dostupné bydlení.

„Mám pocit, že pokud opravdu chcete dosáhnout změny nebo udržitelného dopadu, nejtěžší problémy obvykle nejsou jediným řešením, ale jsou vícevrstvé,“ řekla.

Jako starostka by Ballantine řekla, že by měla být schopna přibližovat a oddalovat a dívat se na problémy z místní a regionální perspektivy. Poznamenala, že 85 % pracujících obyvatel Somerville dojíždí za prací do Bostonu nebo Cambridge, přičemž osm z deseti aut v ulicích Somerville projíždí městem, používá silnice, ale nepřispívá k ekonomice.

„Jsme koleje v Bostonu a Cambridge, protože za poslední desetiletí přidali více než 100 000 nových pracovních míst, ale nepostavili bydlení, aby je udrželi, takže tlak je pryč,“ řekla. „Z předměstí sem přichází větší provoz… všechen ten provoz se snaží prorazit. Musíme zajistit, aby se lidé, kteří zde žijí, mohli pohybovat bezpečně. Proč bychom měli usnadnit Somerville jen pro lidi, aby tudy projížděl?“

Somerville může mít spoustu práce, ale nakonec si Ballantine myslí, že je tou pravou ženou pro tuto práci.

„Jsem optimistická, pokud jde o Somerville a naši budoucnost,“ řekla. „Ze zkušenosti vím, že v Somerville se můžeme posouvat kupředu, pokud budeme spolupracovat, můžeme vybudovat město, kde se nám všem daří.“