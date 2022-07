Kdy bude „Ne“ Jordana Peeleho na Netflixu?

Jordan Peele je zpět na další hororové události s váženým režisérem, který pro něj přivedl Daniela Kaluuyu Nekterý vstoupí do kin v červenci 2022. Pokud nechcete míjet kina, budete se moci podívat Ne na Netflixu? Odpověď je pravděpodobně ano, ale budete muset čekat dlouho.

Nový hororový a sci-fi film vstoupí do kin 22. července a několik obyvatel v odlehlé oblasti Kalifornie bude svědky nějaké podivné události, která se zdá být způsobena UFO.

Daniel Kaluuya hraje po boku Stephena Yeuna, Keke Palmera, Brandona Perey a Michaela Wincotta.

Kdy bude Ne Přijďte na Netflix v USA?

Nebude to na Netflixu v USA, ale nebude to několik let. Případně, pokud to nechcete vidět v kinech, film bude do konce roku 2022 nasměrován na Peacock.

Zatímco Netflix US má přístup k anime břidlice Universals brzy (dostanete Přisluhovači: Rise of Gru A zlí V nadcházejících měsících) dostávat hrané filmy 4 roky po jejich uvedení v kinech.

Stalo se tak v důsledku dohody uzavřené v červenci 2021, dohoda uvádí následující:

„V rámci dohody bude Netflix také licencovat práva na celé anime a živé vysílání z UFEG přibližně 4 roky po vydání, stejně jako práva na vybrané tituly z masivní filmové knihovny Universal.“

to znamená Ne Na Netflixu bude někdy v roce 2026. Toto datum vydání se vztahuje i na další globální filmové tituly, včetně Záchranná služba, Jurassic World DominionA seveřan.

Kdy bude Ne Přijít na Netflix v mezinárodním měřítku?

Dobrou zprávou je, že většina regionů Netflix přijímá mezinárodní filmy, ale nebude to rok nebo dva.

Na rozdíl od USA nejsou oznámeny žádné nabídky, takže se místo toho můžeme podívat na to, kdy se filmy Universal aktuálně promítají na Netflixu, takže si ukážeme:

Východní Evropa obdrží Universal Movies v novém prvním okně. Obdrželo je například Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko 355 3 měsíce po propuštění. V tomto případě uvidíte Ne V říjnu 2022.

Jižní Korea obdržela F9 Asi rok po jeho vydání. Pokud to platí zde, dostanete film v roce 2023.

Většina regionů Netflix přijímá mezinárodní filmy asi dva roky po vydání (kolem roku 2024). Viděl jsem například rok 2022 Doolittle, neviditelný mužA obraz Objevují se v mnoha oblastech, včetně: Kanada Austrálie Indie Jižní Afrika Spojené království Japonsko Švédsko



Realita je tedy taková, že pokud se chcete dívat na Nope, budete ho muset vidět v kinech letos v létě, ale pokud ho chcete sledovat na Netflixu, budete muset být trpěliví.

Nezapomeňte také, že Jordan Peele se výrazně podílí na chystaném Netflixu Wendell Wild Animovaný film vyjde koncem tohoto roku. Daniela Kaluuyu také brzy uvidíte na Netflixu s nadcházejícím britským sci-fi filmem, Kuchyně.

Těšíte se na sledování? Ne na Netflixu? Dejte nám vědět do komentářů.