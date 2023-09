Počet případů COVID-19 stále přibývá, zatímco nová vakcína čeká na schválení

Více lidí míří do gruzínských nemocnic s COVID-19, i když země čeká na příchod aktualizované vakcíny – možná již příští týden.

Očekává se, že poradci FDA pro vakcíny vydají rozhodnutí o přeočkování začátkem příštího týdne. Pokud schválí, CDC přijde s doporučeními, kdo by měl dostat vakcíny a jak je používat. V úterý se sejde poradní výbor CDC pro vakcíny. Požadovaný konečný souhlas přijde od ředitele CDC Dr. Mandy Cohenové, který by mohl vylepšení podepsat krátce po schůzce.

Poté se očekává, že to bude jen pár dní, než se vakcína dostane do lékáren a lékařských ordinací.

Někteří netrpělivě očekávali aktualizovanou vakcínu, která nahradí současnou vakcínu, která byla schválena v roce 2022. Tato vakcína byla navržena na základě virových variant, které v té době kolovaly, ale zůstala účinná proti novějším inkarnacím viru měnícího tvar.

Počet lidí hospitalizovaných ve státě začal stoupat 1. července a každý týden neustále roste. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí bylo v týdnu končícím 26. srpnem 772 nových hospitalizací, což je o 24 % více než v předchozím týdnu. Celostátně počet hospitalizací s Covidem ve stejném období vzrostl o 16 % na 17 418.

Zatím se zdá, že nikdo není imunní. Podle oznámení Bílého domu v pondělí pozdě večer měla první dáma Jill Biden pozitivní test na koronavirus. Podle zprávy měla strávit týden pryč od prezidenta Bidena poté, co měla jen mírné příznaky.

Ředitelka CDC Dr. Mandy Cohenová, která ve středu hovořila na akci v Atlanta Press Club, měla po celou dobu programu masku, s výjimkou případů, kdy byla do šesti stop od reportéra. Cohen řekla, že masku měla, protože byla v úzkém kontaktu s někým, kdo byl později pozitivně testován na koronavirus.

Zatímco Cohen byl po rychlém testu ve středu ráno negativní, poznamenala, že pokyny CDC doporučují, aby ti, kteří byli v úzkém kontaktu s někým, kdo byl pozitivně testován, nosili obličejovou masku po dobu 10 dnů, aby se zajistilo, že nevědomě nešíří nemoc.

„Covid je tu s námi. „Budeme s tím muset dál žít,“ řekl Cohen. „Potřebujeme jen používat nástroje, které máme, abychom i nadále chránili sebe i své okolí. A to je to, co dnes dělám.“

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí se stále očekává, že aktualizované vakcíny proti koronaviru dorazí v polovině září. „Očekáváme, že distribuce bude stabilní a bude se zvyšovat v týdnech následujících po doporučení CDC,“ uvedla agentura.

Nová vakcína je navržena tak, aby cílila na variantu XBB.1.5, která na jaře převládala, ale nyní představuje pouze 3 % případů koronaviru ve Spojených státech. Vzhledem k tomu, že je podobná jiným variantám, které jsou nyní v oběhu, očekává se, že vakcína zůstane účinná. .

Obavy, že nová, vysoce zmutovaná verze viru nemusí být pokryta vakcínou, se ve středu poněkud uklidnily. Výrobce vakcín Moderna oznámil, že jeho klinické studie potvrdily, že jeho aktualizovaná vakcína proti COVID-19 vygeneruje silnou imunitní odpověď proti variantě BA.2.86.

Nejrozšířenější omikronové varianty se vyznačují malou hrstkou mutací, díky nimž se každá mírně liší od předchozí. Ale BA.2.86 má nejméně 30 mutací, které jej oddělují od jiných omikronových kmenů, což může poskytnout viru větší infekčnost díky jeho schopnosti vyhnout se stávající imunitě člověka z vakcín a předchozích infekcí.

Nová varianta vyvolala intenzivní dohled vědců a odborníků na veřejné zdraví, i když ve Spojených státech zůstává vzácná

CDC zveřejňuje týdenní aktualizace o variantě, protože nadále sleduje její šíření. K 8. září byla varianta identifikována v nejméně devíti státech USA Ve vzorcích od lidí nebo odpadních vod.

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí ve středu uvedlo, že neurychluje podzimní očkovací kampaň kvůli výskytu a potenciálním rizikům BA.2.86. „Současný nárůst případů COVID-19 a hospitalizací ve Spojených státech není způsoben BA.2.86, ale většinou je způsobují jiné cirkulující viry,“ uvedla agentura.

doktor. Scott Roberts, specialista na infekční onemocnění na Yale University nedávno řekl, že nový booster nebude přesně odpovídat variantě, která nyní představuje největší podíl případů koronaviru v Georgii a Spojených státech – omikronové variantě známé jako EG.5, která odpovídá pro odhadem 22 % případů na celém světě. Ale řekl, že očkovací vzorec, ačkoli byl navržen na začátku tohoto roku pro jinou variantu Omicron, se stále očekává, že bude účinný proti novějším variantám.

Ukázalo se, že koronavirus je obtížně identifikovatelný, protože odstraňuje řadu nepoctivých mutací, které ztěžují vědět, kam zacílit další vakcínu.

„Dva kmeny, EG.5 a XBB.1.5, nejsou totožné, ale jsou si velmi blízké.“ Roberts uvedl v článku publikovaném v Yale Medicine News„Moje silné podezření je, že vzhledem ke genetické podobnosti by stále existoval dobrý stupeň ochrany před posilovačem.“

K této zprávě přispěli novináři Helena Oliverio a Donovan Thomas