Rostlinné potraviny, které vám mohou poskytnout více bílkovin než vejce

Bílkoviny jsou nezbytnou součástí vyvážené stravy. Je nezbytný pro správné fungování lidského těla. Tyto živiny pomáhají posilovat naše svaly a kosti. Potraviny bohaté na bílkoviny jsou ideální pro redukční dietu, protože vás udrží déle syté a také vám dodají energii. Zatímco mnoho jedinců spoléhá na vejce jako svůj primární zdroj bílkovin, existuje celá řada rostlinných potravin, které mají vysoký obsah této základní živiny. Nejen to, některé z těchto rostlinných potravin obsahují více bílkovin než vejce. Podle ministerstva zemědělství Spojených států amerických (USDA) jedno vejce obsahuje šest gramů bílkovin a 100 gramů vajec obsahuje 13 gramů bílkovin. Pokud chcete vědět, které potraviny bohaté na rostlinné bílkoviny byste měli začlenit do své každodenní stravy, měli byste se podívat na níže uvedený seznam.

5 vegetariánských potravin obsahuje více bílkovin než vejce:

1. Sójové boby

Víme, že mnoho lidí nenávidí jíst sóju. Sójové boby jsou však jedním z nejlepších zdrojů rostlinných bílkovin. Podle USDA obsahuje 100 gramů sójových bobů 36 gramů bílkovin, které mohou být dobrou náhradou vajec. Pro získání bílkovin si alespoň jednou týdně uvařte jídlo ze sójového kari nebo pijte sójové mléko.

Tofu se vyrábí ze sójových bobů. Obrazový kredit: unplash

2. Hummus

Cizrna je základní potravinou, která se připravuje na různé způsoby po celém světě. Toto jídlo bohaté na bílkoviny lze použít k přípravě lahodných pokrmů včetně cizrnového kari, hummusu a cizrnové polévky. Pro ty, kteří se v počtu bílkovin neorientují, 100 gramů uvařené cizrny obsahuje asi 19 gramů bílkovin.

3. Pohanková mouka

Pohanková mouka, známá také jako kuttu ka atta, je bohatá na bílkoviny. Tuto super potravinu lze snadno začlenit do jídelníčku v podobě pohankových palačinek, pohankových roti atd. USDA říká, že 100 gramů pohankové mouky obsahuje 13,2 gramů bílkovin. Tak hurá do toho a připravte si chutné recepty z pohankové mouky a zvyšte obsah bílkovin ve svém těle.

Připravte si čerstvé roti z pohankové mouky. Obrazový kredit: unplash

4. Chia semínka

Chia semínka jsou malá černá semínka, která se získávají z rostliny Salvia hispanica. Jsou známá svými antioxidačními vlastnostmi a tím, že jsou bohatá na Omega 3. To není vše, chia semínka jsou plná bílkovin a proto by měla být přidávána do jejich každodenní stravy. Podle USDA obsahuje 100 gramů chia semínek 17 gramů bílkovin. Připravte si doma lahodný pudink z chia semínek, chia vodu, limonádu a chia lízátka.

5. Quinoa

Mnozí z vás vědí, že quinoa je vhodná při redukční dietě, ale věděli jste, že je také považována za kompletní protein, protože obsahuje devět esenciálních aminokyselin? Toto zdravé obilí obsahuje 16 gramů bílkovin ve 100 gramech, což může být prospěšné pro zvýšení hladiny bílkovin.

Těchto pět rostlinných potravin je nabitých bílkovinami a může pomoci zvýšit váš počet bílkovin.