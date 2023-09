ŽENY STŘEDA: Nejlepší čtyři nasazené začnou hrát na San Diego Open

Cymbiotika VIP Lounge v Barnes Center. Otevřít stránku na Facebooku v San Diegu

Maria Sakkari z Řecka, nasazená jako třetí, byla mezi vítězi, protože čtyři nejlepší singlistky debutovaly v roce 2023. Symbiotica San Diego Open středa v Tenisové centrum Barnes.

Sakkariová se kvalifikovala do třetího kola poté, co Kolumbijka Camila Osorio odstoupila z kvalifikace, když prohrávala 6-3 a 2-2.

Sakkariová hrála poprvé od prohry v prvním kole na US Open se Španělkou Rebeccou Massarovou 28. srpna. V žebříčku se po prohře propadla o jedno místo na deváté místo. Osorio je na 75. místě.

Osorio vyhrál kvalifikační zápasy v sobotu a neděli, poté v pondělí porazil svou polskou krajanku Magdalenu Frisch 6-3, 1-6, 6-4.

Každý ze čtyř nejlepších nasazených dostal výjimku v prvním kole, přičemž tři z nich se snažili odrazit po prohrách v prvním kole na US Open.

Nejlépe nasazený Ons Jabeur, který se třikrát dostal do finále grandslamové dvouhry, se ve druhém zápase dopolední části na Barnes Court utkal s Ruskou Anastasií Potapovou.

Druhá nasazená Francouzka Caroline Garciaová se v úvodním zápase nočního turnaje na Barnes Court, jehož začátek je naplánován na 17:30, utká s Američankou Sloane Stephensovou, šampionkou US Open z roku 2017.

Čtvrtá nasazená Češka Barbora Krejčíková, šampionka French Open z roku 2021, se ve třetím zápase dopolední části na Barnes Stadium utká s Ukrajinkou Anhelinou Kalininou.

29letý Jaber se umístil na sedmém místě Tenisový svaz žen Žebříček dvouhry byl zveřejněn v pondělí, o dvě místa níže než předchozí žebříček zveřejněný 28. srpna poté, co ve čtvrtém kole US Open vypadl Číňan Chenwen Sheng 6-2, 6-4.

Jabeur se dostal do finále US Open 2022 poté, co prohrál s Polkou Igou Swiatekovou 6-2, 7-6 (5). V roce 2022 i 2023 se dostala do finále Wimbledonu, kde v roce 2022 podlehla Eleně Rybakinové z Kazachstánu 3:6, 6:2, 6:2 a České republice Marketě Vondroušové 6:4, 6:4. V červenci.

Potapová se kvalifikovala do druhého kola, když v pondělí porazila Američanku Alicii Parksovou 6:2, 5:7, 6:4.Hra byla ve třetím setu zastavena za stavu 3:3 kvůli dešti, poté se pokračovalo po dvou hodinách a 15 minutách.

Potapová, nasazená jako 27., prohrála s Dánkou Clarou Tossonovou v zápase prvního kola US Open 7:6 (4), 3:6, 6:3.

Jabeur už jednou čelil Potapové, když vyhrál 6-4 6-0 za 56 minut ve čtvrtfinále 2021 Viking Classic Birmingham, které Jabeur vyhrál.

Garciaová si zahraje poprvé od prohry s kvalifikantkou Yafan Wang 6:4, 1:6 v utkání prvního kola US Open 29. srpna. Následující den oznámila odstoupení ze čtyřhry

Garciaová se po prohře v prvním kole na US Open propadla o tři místa a obsadila desáté místo v žebříčku.

Stevens se kvalifikoval do druhého kola porážkou Belgičanky Elise Mertensové 6-1, 6-3 v úvodním zápase nočního turnaje, který se v úterý konal na Barnes Stadium.

„Je to samozřejmě skvělá hráčka, ale já hraju tady v San Diegu v jižní Kalifornii se všemi svými přáteli a rodinou,“ řekl Stevens, který se narodil v Plantation na Floridě a nyní žije v nedalekém Fort Lauderdale. „Není těžké se nadchnout jít ven a hrát. Jsem opravdu šťastný, že hraju dobrý tenis a vyhrávám.“

Garciaová vyhrála čtyři ze sedmi zápasů proti Stevensovi, ale poslední dva prohrála, včetně finálového zápasu 15. srpna 4-6, 6-4, 6-4, v zápase druhého kola na Western & Southern Open v Cincinnati.

Krejčíková si zahraje ve dvouhře poprvé od prohry 6:4, 7:6 (3) s Italkou Lucií Bronzettiovou v utkání prvního kola US Open 29. srpna. Prohra vyřadila 27letého mladíka. Krejčíková jedno místo ve světovém žebříčku na 13. místo.

Kalinina, nasazená jako 28., porazila Češku Karolínu Plíškovou 7:6 (4), 0:6, 6:3 v utkání prvního kola, které trvalo dvě hodiny a 31 minut a skončilo v úterý ráno ve 12:05.

Kričiková vyhrála předchozí dva zápasy nad Kalininou, v kvalifikačním zápase French Open 2018 zvítězila 3-6, 6-3, 6-3 a v zápase třetího kola Australian Open 6-2, 6-3. V lednu.

Středeční vítězové dvouhry mají garantováno minimálně 21 075 $, zatímco poražení obdrží $ 11 500.

V dalších úterních zápasech Američanka Sofia Keninová, šampionka Australian Open z roku 2020, porazila šestou nasazenou Ruskou Veroniku Kudermetovou 6:4, 6:4 a Lotyška Jelena Ostapenková, šampionka French Open z roku 2017, porazila osmou Jekatěrinu Alexandrovovou. Rusko 7:6 (3), 6:7 (6), 7:5, v čase 2:46.

Turnaj za $780,637 potrvá až do soboty a šampion dvouhry si odnese domů $120,150.

K tomuto článku přispěl City News Service.