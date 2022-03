České bonbóny a pamlsky, které byste měli vyzkoušet

Dorty, rauty, zákusky. Čokoláda, smetana, káva, ořechy. To a mnohem více můžete získat při cestování po České republice. Představujeme bonbóny, které stojí za to navštívit. Některé nabízejí velmi originální služby; Jiní přišli s tradičními recepty na dezerty v celém rozsahu.

Vila Verich od IF na pražské Kampě

A Skvělá kavárna a sladkosti V parku ještě v centru Prahy. Je to jen kousek od Karlova mostu, Verichovy vily na Brockově ostrově na Kampě. Kavárnu vede Iveta Fabešová, jedna z nejlepších cukrářek na českých sociálních sítích. A čím je toto cukroví tak oblíbené?

Aktuálně nabízejí sladkosti jako zlaté vejce nebo citron. Přesně tak, jak zní pamlsky. Vyzkoušet ale můžete i běžné české dezerty jako „špička“ plněná karamelovou bábovkou nebo brandy. Očekávejte správně tvarované dezerty a kvalitní suroviny.

Kugrar Scala v Praze

Říkají si továrna na dezerty. Ale nebojte se, toto není místo pro sériovou výrobu. Pouze šikovné ruce nových základních surovin a bonbónů. ScalaDezerty ‚S mají sice moderní vzhled, ale inspirují se nejnovějšími trendy stoleté české kuchyně a cukrářství. Můžete jíst originální eclairs, crullers a smetanové bábovky nebo „indiánek“.

Obchody jsou ve Šporkovském paláci, Obecním domě, Dlouhé ulici a Splené ulici. Jejich e-shop je dostupný i v angličtině, což je u cukroví velmi neobvyklé. Umělecké dílo může potěšit vaše oči, než se rozpustí na jazyku.

Myšák Candy v Praze

Tento Obyčejné české cukroví Najdete ho nedaleko Svatováclavského náměstí. Candy přivítala své první hosty v roce 1911 a brzy si získala srdce všech Pražanů. Candy věnovala sladkosti hradu Brock a prezidentské kanceláři. Po válce nebylo cukroví dobré, ale před pár lety se skupině aktivistů podařilo obnovit stoleté kořeny a vynést cukroví z popela.

Dnes tam pečou všechny své sladkosti a pečivo a vyrábějí všechny pamlsky. Již více než století je známé pro svůj slavný pohár s cukrovím, vanilkovou zmrzlinou, karamelem, plochým krémem a křupavou. Ochutnejte chutě, které žily po celé dvacáté století!

Epiphany Padicherry v Purdue

Mimo Prahu boom bonbónů ve východních Čechách v Burdubicích a v malé obci Jajesis u Crudimi. Obojí Epiphany Padicherry V obchodech, které vlastní nejlepší občerstvení, Jana Novotná, je vždy rušno, i když mají otevřeno jen pár let. Počítejte s frontami zejména v létě kvůli nedostatku rezervací. Prodejnu Pardubice najdete v areálu Automatický mlýn Gočár, který je průmyslovou památkou.

Název Epiphany přesně sedí: až ochutnáte dezert tohoto dezertu, pochopíte, jak by měla vypadat kvalitní čokoláda, pistácie, oříšky, dezerty nebo zmrzlina, aniž by hlavní složkou byl cukr. Místní dezerty jsou dostatečně sladké, aby umožnily vyniknout chutím ostatních surovin. Kromě zmrzliny si můžete pochutnat i na desítkách dezertů, jako je běžnější bábovka nebo čokoládové dorty.

Kavárna 8smička ve Vysočině

The 8 Smika Art zóna v Humbolecku ve Vysočině je oblíbená mezi milovníky dobré kávy a dezertů. Součástí centra je umělecká kavárna 8smička. Každý den pečou čerstvý kváskový chléb, žitný, špaldový či semínka, ale i výborné pečivo, jako je chléb, bageta nebo chiapota.

Sladké dorty, lahodné quiche a kávu si můžete vychutnat v kavárně Ala Coffee české rodiny. Jednoduše řečeno, 8smička je skvělé místo, pokud chcete při cestě po D1 mezi Prahou a Brnem vidět zajímavou výstavu nebo si pořídit něco lepšího.

Pardon, Besim Jinak v Brně (sorry, točíme jinak)

Brno je mekkou kávové kultury v České republice. Káva jde ruku v ruce s bonbony a dalšími místy, kde si můžete dát něco malého a sladkého. Ale proč nezkusit ten původní! Jako mechový dort Pardon, střílíme jinak V centru města.

Dort, který připomíná mechovou zahrádku, je vyroben z mokrého salátovo-pistáciového základu a domácího tvarohového krému a jahodového džemu, ozdobený ovocem a skutečnými cvrčky pěstovanými pro lidskou spotřebu. Pokud neradi jíte dort Be Moss, zkuste něco jako čokoládový dort Be Ash nebo Be a Beast. O originální dorty není nouze!