Falešný zpravodajský důstojník zadržený za podvod s bengálurskou ženou o 89 milionů Rs: Policie

V Bengaluru byl zatčen 33letý muž za údajné podvádění ženy o 89 000 rupií poté, co tvrdil, že pracuje pro úřad premiéra, a slíbil, že jí pomůže získat vízum.

Policie uvedla, že Arahanth Mohan Kumar Lacavalli, obyvatel Rajajinagaru v Bengaluru, který tvrdil, že spolupracoval s Bureau of Intelligence (IB) a Research and Analysis Wing (R&AW), které spadá pod kancelář premiéra, byl absolventem B Com a realit. činidlo. Ve středu byl zatčen.

Podle policie se Mohan Kumar prezentoval jako ZS, když se s ženou setkal v červnu 2019 v letu do Kuala Lumpur. Žádost ženy o víza do Itálie a České republiky byla zamítnuta. V lednu 2020 dostala vízum, ale chtěla vědět, proč byla její žádost dříve zamítnuta. Kumar, který jí nabídl pomoc, řekl, že její pas byl na černé listině a zabaven kvůli „podezření na teroristické aktivity“.

Zatímco ona hledala jeho pomoc, aby očistila své jméno, Kumar údajně řekl, že bude muset zaplatit 5000 eur (asi 4 miliony rupií) úřadům v Rakousku a České republice a 2000 eur (asi 2 miliony rupií) úřadům v Itálii. V únoru a září 2021 žena tvrdila, že mu za tímto účelem převedla 89 000 Rs. Když od něj nepřišla žádná odpověď, podala žena 26. dubna stížnost na policii v Bellandoru.

Policie ho druhý den zadržela a zjistila, že od ženy shromáždil také spoustu dokumentů. Nosil sešit obsahující podrobnosti o jeho cestách do různých částí země i do zahraničí. S ženou podle policie navštívil i policejní služebny, aby získal nějaké citlivé informace. Policie ale uvedla, že důstojníci, se kterými se v těchto kancelářích setkal, neměli žádný důkaz, že by předstíral, že je policista.

Zástupce policejního komisaře (Whitefield) S. Girish: „Cestoval do mnoha zemí v Evropě i jinde. Při vyšetřování nespolupracuje. Máme podezření, že mohl podvést ostatní, protože neměl dostatečně velký příjem, aby mohl tyto zahraniční cesty podpořit. Zmrazili jsme jeho bankovní účty a stále čekají. vrátit peníze“.