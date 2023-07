Židovská sportovní zpráva: Tento inspirativní židovský sportovní příběh nebude vysílán v televizi

Tento článek byl odeslán jako newsletter. Přihlaste se k odběru týdenního židovského sportovního zpravodaje zde.

Působivá jízda Izraele na Mistrovství světa v lakrosu mužů v San Diegu skončila ve středu čtvrtfinálovou prohrou se Spojenými státy, nejvýše postaveným týmem. Před prohrou s týmem USA Izrael porazil Švédsko, Filipíny, Portoriko, Českou republiku a Irsko.

Přečtěte si náš nedávný hluboký ponor do lakrosu v Izraeli zde.

Inspirativní židovský příběh převzatý z filmu American Ninja Warrior

Ortodoxní sportovec Michael Newman Bylo to nastaveno perfektně. Kvalifikoval se do aktuální sezóny soutěžní přehlídky překážkových běhů stanice NBC „American Ninja Warrior“. Zařídil, aby se k němu v Los Angeles připojila skupina těžce nemocných a narušených dětí ze své charitativní organizace kvůli nahrávání.

Děti měly čas svého života. Měli se objevit v propagačním obsahu pořadu a v samotné epizodě. Byli umístěni v 5hvězdičkovém hotelu.

Semifinále se ale mělo natáčet v sobotu a Newman se ze soutěže vyřadil. Přehlídka se rozhodla nevysílat žádné záběry Newmana a jeho nadace a rodiče dětí byli rozrušení, že nedostanou žádné záběry jako pamětní záznamy.

„Nedokážu pochopit, že to existuje, a jednoho dne tady můj syn, nedej bože, není, aby věděl, že ty obrázky a ta videa existují, a nebude mi příjemné se na ně dívat, vidět je a vážit si jich. “ Leah CohenováŘekl mi to jeden z rodičů, kteří jeli na výlet.

Více o celé zkoušce čtěte zde.

Zpráva o poločase

už ne 88. Italští fotbalisté již nebudou smět nosit číslo 88 poté, co italská vláda a Italská fotbalová federace tento týden oznámily společnou iniciativu zaměřenou na potlačení antisemitismu. Neonacisté používali číslo 88 jako kódovaný antisemitský symbol.

nechť hry započnou. Více než tisíc židovských dospívajících sportovců z 10 zemí se příští týden sejde na hrách Maccabi JCC Games, soutěži v olympijském stylu pořádané Světovou federací Maccabi. Turnaj začíná ve čtvrtek a na zahajovacím ceremoniálu příští víkend uslyší účastníci izraelského prezidenta Isaac Herzog. Izraelský hráč NBA Denny Avdija Pochodeň se rozsvítí.

PŘÍDAVEK. Po třetím místě ve Světovém poháru do 20 let, Izraelský fotbalový tým do 21 let Ve vlastním závodě na mistrovství Evropy. Izrael ve středu šokoval vítězstvím 1:0 nad Českem a postoupí do čtvrtfinále, kde se v sobotu utká s hostitelskou Gruzií.

BAGEL-ED. Pro fanoušky Oaklandu A to byl týden a sezóna. Ale jednu noc předtím, než jsem sledoval, jak jejich tým prohrává v dokonalém zápase, Fanoušci židovského A se dočkali vítězství: Jejich tým porazil New York Yankees na Jewish Heritage Night. Byl tam chléb, samozřejmě.

Jako jízda na kole. Zítra začíná Tour de France a osm cyklistů pojede ve výstroji týmu s názvem Israel Premier Tech, který má na uniformě Davidovu hvězdu. Ale žádný z nich není Žid ani Izraelec. Vpřed má víc.

Tito ukrajinští teenageři míří do židovského tělocvičného tábora v Kalifornii

Díky partnerství mezi Maccabi USA a kempingovým systémem Ramah zamíří skupina šesti ukrajinských teenagerů a jednoho poradce příští týden do Kalifornie na plnohodnotný výlet do sportovní akademie Ramah.

„Pro tyto děti, které jsou nyní hlavně na Ukrajině, je to opravdu dobrá příležitost, jak si pořádně odpočinout, vidět jinou zemi, popovídat si s teenagery v jejich věku,“ Galina Pechikokterý žije v Kyjevě a zastává pozici zástupce ředitele Maccabi Ukraine.

Mluvil jsem s řadou teenagerů a organizátory iniciativy. Koukni na to.

Židé ve sportu ke shlédnutí tento víkend

⚾️ V baseballu…

Dean Kramer Baltimore Orioles se dnes večer v 19:05 ET proti Minnesota Twins. Harrison Bader New York Yankees se tento víkend utkají se svým starým týmem St. Louis Cardinals ve třech zápasech. Alex Bergman Houston Astros hrají proti Texas Rangers.

⚽️ Ve fotbale…

Daniel Edelman New York Red Bulls hostí Columbus Crew v sobotu v 19:30 ET. Edelman předvedl silný výkon proti Atlantě, která To mu vyneslo místo v MLS Young Players of the Matchday. Izraelská reprezentace do 21 let Zítra ve 12:00 SEČ se utkají s Gruzií na mistrovství Evropy hráčů do 21 let.

🏀 V basketbalu…

Abby Myersová Washington Mystics se utkají s Atlanta Dream v 19:30 ET a Dallas Wings v neděli v 15:00 ET.

🏎️ V závodě…

Lance Piknik Závodit se bude při Velké ceně Rakouska formule 1 v neděli v 9:00 ET.

