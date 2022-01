Big Open vyhráli O’Connell a Ingles | Catherine Times

Divoké karty Chris O’Connell a Maddison Inglis posílili energii místních fanoušků Melbourne Parku a byli odměněni mzdou, která změnila kariéru, dny poté, co se poprvé kvalifikovali do třetího kola velkého turnaje. Pozdní O’Connell způsobil velké rozrušení na začátku čtvrtého dne Australian Open, když porazil 13. nasazeného Diega Schwartzmana 7-6 (8-6), 6-4, 6-4, zatímco Ingles překonal rychlý kop ve druhém setu. . Vyřadit Američanku Hailey Baptisteovou 7-6 (7-4) 2-6, 6-2. Garantuje nezveřejněným Australanům 221 000 $ za odměnu, i když vypadnou v 32. kole. Poté, co si O’Connell v tiebreaku připsal zahajovací maraton, pokračoval ve hře o velké body lépe proti Schwartzmanovi. „Je to nejlepší pocit, jaký jsem kdy na tenisovém kurtu měl, a to jsem hrál tenis od svých čtyř let,“ řekl O’Connell. „Mít takové chvíle, je to splněný sen.“ Je to trochu nevkusné, ale je to tak. Příštím O’Connellovým soupeřem bude hráč amerického fotbalu Maxime Creasy, který se 198 cm představí úplně jinou fyzickou výzvu než 170 cm odolný proti propíchnutí Schwartzman. „Bude to zábava,“ řekl O’Connell. „Hrál jsem minulý rok v Atlantě[vysokého Američana]Isnera a to byla zkušenost a těším se, až budu hrát Chrissy.“ Schwartzman se v Melbourne Parku dostal do třetího kola v každém z posledních čtyř let a nikdy neprohrál ani jeden slam s níže postaveným hráčem, jako je O’Connell, který je na 175. místě světového žebříčku. , který byl dotažen k vítězství bouřlivým davem na kurtu 3. „Vloni, když jsem hrál na tomto stadionu, měl jsem pocit, že jsem se nerozhlížel – byl jsem ve svém vlastním malém světě,“ řekl O’Connell. „Ale tentokrát jsem se opravdu snažil vzít to všechno do sebe, rozhlédnout se a skutečně nasytit energii davu.“ Atmosféra v Margaret Court Areně byla plně nabitá, když 24letý Ingles dominoval ve třetím setu proti Baptiste. Poté, co bojovala posledních šest zápasů, aby vyhrála, Inglis padla na kolena a nevěřícně zavrtěla hlavou. Poté, co prohrála své první čtyři zápasy ve velkém rozpětí během pěti let, vyhrála nyní světová 133. hráčka dva zápasy v rozmezí tří dnů, a to vše při finanční podpoře, která mění kariéru. „Užívám si ten okamžik, užívám si být tady na Slamech,“ řekla. „Toto je můj oblíbený turnaj.“ …to množství jsem vlastně nevěděl, dokud před tím někdo v rozhovoru něco neřekl. „Je to neuvěřitelné, ale prize money je něco, na co se opravdu moc snažím nemyslet.“ Na tomto turnaji jsem toho vůbec moc neudělal, což si myslím, že mi pomohlo. „Letos to pro mě ale bude obrovská pomoc – ubere mi to část finančního tlaku.“ V další velké příležitosti se Ingles utká ve třetím kole s nenasazenou estonskou veteránkou Kaia Kanepi. Australané vs. 5. den (před nasazováním), dvouhra mužů, 3. kolo – Ash Party-30 – Camilla Giorgi (ITA) Australian Associated Press

/images/transform/v1/crop/frm/silverstone-feed-data/d86fae4a-cd73-4a3e-abe4-b11165ccbec2.jpg/r0_74_800_526_w1200_h678_fmax.jpg