4 oblíbená místa pro tradiční českou kuchyni v Praze

Nedávno jsem měl příležitost strávit nějaký čas v Praze v České republice. Kdykoli jdu do města, okamžitě mě přitahuje kultura jídla. Můžete se dozvědět mnoho o historii člověka zkoumáním jeho stravy. Když se vzdálíte od klasických turistických oblastí, jídelní lístky restaurací odhalují odkazy na lidi, jejich historii a jejich uctívané tradice. Níže jsou čtyři moje oblíbená místa v okolí Prahy, kde se najíst tradiční českou kuchyni a prozkoumat svět kulinářské exploze města.

Restaurace nejsou uvedeny v konkrétním pořadí, každá má svou vlastní jedinečnou a vzrušující kuchyni. Moje rada je zůstat v Praze několik dní a vyzkoušet každý podnik, s městem se zlepšíte, je to stravovací návyk.

Hovězí maso a knedlíky (foto s laskavým svolením: Sandy Barrett)

Jezte Prahu jako místní

Když jsem potkal Margottu Potropskou, našel jsem svá oblíbená místa k jídlu tradičního českého jídla v Praze a umožnilo mi to procházet se po jejím krásném městě. Je vidět, že svou práci miluje.

„Rádi bychom našim hostům ukázali, jak se za ta léta zlepšila food scéna v Praze, a řekli nám více o přechodu od komunismu k moderní demokratické společnosti,“ řekl. „Praha je velmi živé město, které milujeme, a chceme sdílet skupiny se všemi vzrušujícími novými otevřeními, vyskakovacími okny, skupinami zaměřenými na vysokou kvalitu a správnou distribuci v sektoru potravin a tekutin. Doufáme, že nebude mít vzhled a dojem z toho nejlepšího piva, ale ukáže se vám několik dalších vrstev a strávíte několik hodin s místními obyvateli. Něco málo o tom, co je v zákulisí.“

Markéta je úžasná průvodkyně Chuť Prahy. Je okouzlující a zábavná, miluje své město, miluje kulturní jídlo a je oddaná potravinovým nadšencům, kterým slouží. Od té doby, co se naše skupina setkala v klidné ulici na okraji Starého Města, byla naše prohlídka Prahy víc než jen náhodný piknik s jídlem, protože nás slepice poslala do svých různorodých hotelů, stejně jako posílá svá kuřátka do postele. Bylo to hluboce osobní. Byli jsme připraveni ochutnat a prozkoumat všechna dobrá jídla vystavená v různých čtvrtích, které tvoří toto velkolepé město.

Jejich Mapa pražského Foodie Jeden z nejkomplexnějších průvodců restauracemi, které můžete na planetě najít. To je nutností pro návštěvníky, kteří navrhují restaurace, hospody, kavárny a další. Použijte to jako jeden z jejich výletů za jídlem a budete dobře nasyceni.

Noppasin Wongchum / Shutterstock.com

Stručná historie tradičního českého jídla

Historie tradičního českého jídla má špatné pozadí, ponořená do „jednoty“ komunistické vlády. Podle Mezinárodní rádio Brock, české dělnické rodiny jedí obvykle jen jednou denně. To znamená, že jejich strava by měla být velká a vysoce kalorická. Večeře plněná čočkou, bramborovou kaší a bramborami, zdobená klasickým českým kořením, jako je marcipán a libeček, byla uspokojivá, ale nesourodá. V 90. letech se Česká republika vymanila z komunistické nadvlády, která udržovala kulturu jídla ve stavu průměrných životních podmínek, kdy každá hospoda v domácnosti měla jen omezený přístup k možnostem stravování.

Jak se politické impérium rozrostlo v republiku a omezení byla uvolněna nebo zrušena, nové generace mohly volně objevovat svět. Tato studie vedla k jakési potravinové revoluci. Mladí čeští kuchaři si začali s nadšením užívat globální kulturu jídla. Vrátili se do vlasti a zahájili úkol propagovat tradiční české jídlo. Tato potravinářská revoluce vytvořila v Praze rostoucí kulturu jídla.

Návštěvníci Prahy by měli vyjít z krásné, ale turisticky navštěvované oblasti Staroměstského náměstí a prozkoumat báječné kulinářské dárky, které nabízejí pražští šéfkuchaři.

Brambory v šedé (Image Credit: Sandy Barrett)

1. Esco

Na předměstí Carlin, Esca Jídelna. Tato restaurace / pekárna / kavárna je kompletně ve své městské, zrekonstruované továrně. Název hry je krásný upečený chléb po celý den. Když budete mít čerstvé místní suroviny, krmná jídla a zajímavé kvašení, získáte zajímavou nabídku českých jídel.

Milovníci jídla, kteří hledají jedinečná jídla, která rozezpívají vaše chuťové pohárky, si zamilují nabídku Esco. Uzený kapr, sušený vaječný žloutek a jeho brambory popel Kefír Pastva pro oči a žaludek. Jemná kouřová chuť se krásně snoubí s hedvábným kefírem; Toto je určitě jídlo na objednávku.

Bread 66 je kváskový chléb vyrobený z 66 procent žitné mouky pro pevný chléb s krásnou křupavou kůrkou. Esco přidává smažený kmín pro nádhernou kouřovou notu. To je perfektní se smetanovým máslem nebo vaší oblíbenou tvarohovou pomazánkou. Cokoli si objednáte, plánujte to podávat s chlebem, je to boží.

Domácí tonická voda s ostrým jalovcovým tónem vytváří super lahodný gin s tonikem, osvěžující v horké letní noci. K večeři najdete v nabídce některá česká vína z Německa, Itálie a Rakouska.

Dezert je úžasný, vždyť je to pekárna. Zvýšený twist na čokoládový dort, Likérová špička, vanilka, tradiční česká likérová špička. Je božský, sladký a perfektní výsledek pro vaši večeři.

Ideální pro uživatele metra v Praze, můžete se snadno dostat na předměstí Carlin po žluté lince na vynikající jídlo v Esco. Okolí je živé a ukazuje místní stránku Prahy, kterou jste ve starém městě neviděli.

Estr (foto s laskavým svolením: Sandy Barrett)

2. CEstr

Chester V centru města je krásně navržený luxusní řeznický dům poblíž jezdecké sochy svatého Václava. Zaměřuje se na česká tradiční plemena včetně fleckvieh (Čestr) skotu a prase Přeštík. Tato restaurace je mistrovským dílem současné výzdoby a moderní kuchyně. Moderní městský design s otevřenou kuchyní dává hostům na stolování pocit, jako by byli hosty v přátelském elegantním bytě v centru města.

Bramborové pyré podávané s uzeným tridipem a houbovou omáčkou je nebe. Je to jako babiččino nejlepší tradiční české jídlo. Dušené hovězí maso je šťavnaté a propečené k dokonalosti. Nevím úplně, jak se bramborové pyré připravovalo, ale toto je nejlepší bramborové pyré, jaké jsem kdy ochutnal. Korunou toho jídla byl vývar z lišek a všichni jsme bojovali o to, kdo dostane poslední kapku.

Brioškové knedlíky a ragú s kmínem se skvěle hodí k jejich tmavému výčepnímu pivu, Nefiltrované Kozell (nefiltrovaný Kozhel), uzený, solený, nepravidelný skus. Jak čekající personál popisuje to nejdůležitější z nabídky, každé naprosto chutné jídlo se podává v jeho krásném domě China.

Čestrův obsáhlý vinný lístek se krásně snoubí s efektivně připravenými pokrmy. Budete milovat jídlo v CEstr. Tato restaurace by měla být na vašem jídelním lístku, když pojedete do Prahy.

Rodinný styl (foto s laskavým svolením: Sandy Barrett)

3. Místní

Někdy prostě chcete vypadnout z domu a pobavit se s přáteli. Místní Síť hospod v okolí rozmístěných po celém městě. Je to nejlepší Pilsner Urquel pro hosty, snadno se dělí o malé podnosy a poskytuje vzrušující místo pro setkání. Když jdete večer ven s nejlepšími přáteli, toužíte po klasickém českém barovém jídle, které se často podává v pivnicích. Místní verze tradiční hospodské skupiny je chutná a uspokojující, stejně jako když plánujete noc bez zvedání půllitrů.

Podáváme se šlehaným křenem, klasickou frankfurtskou klobásou s hořčicí, pečeným sýrem (ach ano) a pečeným கெkaprom s cibulí, které jsou perfektním doplňkem klasického českého piva. Pilsner Urquel. Tato tradiční jídla vám jednoduše umožní soustředit se na pivo a konverzaci.

Až pojedete do Prahy, určitě se zastavte v některé z místních hospůdek. Pokud navštívíte odpoledne, bude klid a můžete se rychle dostat ke stolu. Pokud se rozhodnete navštívit po večeru, připravte se na čekání, protože stoly se nebudou vracet stejným tempem jako ve státech. Když jdou místní do baru, plánují zůstat večer.

Hovězí tatarák (Image Credit: Sandy Barrett)

4. Kantýna

V restauraci, Canteen je nejen nejlepší řeznictví v Praze, ale také hlavní místo pro vysoce kvalitní setkání a společné večeře. Kantina, která se nachází na přestavěném břehu, je oblíbeným místem pro maso. Maso si můžete objednat, když vstoupíte dovnitř, a poté ho efektivně připravit, zatímco si vychutnáte krásné regionální víno a chuť k jídlu. Hovězí tatarák ze sušeného vyzrálého hovězího masa ve slavném česnekem potaženém povrchovém tosu je vždy osvěžující a velmi chutný. Přidejte sladkokyselou zeleninu na jednu stranu a nakrájejte bohaté hovězí maso, abyste měli dokonale chutný předkrm.

Mezi skvělá jídla Cantiny patří mletý vepřový řízek, šťavnatý vepřový bůček a úžasný rib steak. Sdílení jídla se starými přáteli nebo novými známými je nejlepší způsob, jak si vychutnat vynikající jídlo, které můžete najít v přeměněné bance. Obklopený mramorem a nerezovou ocelí představuje krásný komfort, který byste nečekali. Neustálá konverzace veselých hostitelů užívajících si krásné palety, které dávají Contině její žádoucí kazetu, by měla být bzučící.

Profesionální tip: Když cestujete do nového města, hledejte nejcennější výlet za jídlem, můžete získat úžasné jídlo tím, že se vydáte přednostní procházkou. Místo toho, abyste si k obědu nebo večeři vybrali jediné jídlo, seznámíte se s kulinářskými tradicemi této oblasti, uděláte si rychlou prohlídku oblasti, setkáte se s úžasnými přílohami a vychutnáte si širokou škálu jídel.

Pokud jste v Praze a chcete prozkoumat její tradiční českou kuchyni v moderním podání, navštivte jednu nebo více z těchto skvělých restaurací. Praha je krásné město, které lze snadno prozkoumat; Navštivte našeho Průvodce destinací Praha a naplánujte si svou návštěvu.