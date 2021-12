EXKLUZIVNĚ: USA by mohly zasáhnout ruský telefon, dovézt díly letadel, pokud napadnou Ukrajinu

WASHINGTON 21. prosince (Reuters) – Představitel Bidenovy administrativy řekl agentuře Reuters, že američtí představitelé zvažují přísná opatření na kontrolu exportu, která by narušila ruskou ekonomiku v případě, že prezident Vladimir Putin napadne Ukrajinu.

Opatření, která budou projednána na úterní schůzce vysokých představitelů, budou dodatkem k ekonomickým sankcím, které Bidenova administrativa zvažuje v případě invaze do Ruska poté, co shromáždila desítky tisíc vojáků podél ukrajinské hranice.

Americký prezident Joe Biden ano ohrožený Destruktivní akce proti Rusku, pokusit se varovat Putina před možným vojenským vpádem. Putin popřel, že by Rusko plánovalo invazi.

Úředník, který hovořil pod podmínkou anonymity, uvedl, že opatření, která se mají projednat na schůzce v Bílém domě, zahrnují „mimořádná“ opatření na kontrolu vývozu, která by mohla potlačit velké sektory ruských průmyslových a spotřebitelských technologií.

Projednávaná opatření by mohla zastavit schopnost Ruska dovážet chytré telefony, vlajková letadla, automobilové součástky a materiály z mnoha dalších odvětví. Mohlo by to mít významný dopad na spotřebitele, průmyslové operace a zaměstnanost v Rusku, uvedl úředník.

Úředník uvedl, že případná opatření by pro Rusko byla bezprecedentní. Využijí nástroje, které používala administrativa bývalého prezidenta Donalda Trumpa a pokračovala i Bidenova administrativa, aby zabránila čínské telekomunikační společnosti Huawei získat přístup k pokročilým polovodičům.

Úředník uvedl, že základem takového opatření je skutečnost, že polovodiče, které jsou součástí telefonů Huawei, zahrnují součásti navržené ve Spojených státech. Úředník řekl, že by se to mohlo dotknout čipů po celém světě na základě skutečnosti, že se do nich dostaly hlavní vstupy z USA.

Oficiální představitel uvedl, že američtí představitelé plánují úzce konzultovat s klíčovými partnery v Evropě a Asii, kteří by se mohli do těchto akcí zapojit, a v případě potřeby podpořit koordinované úsilí.

Trhu mobilních telefonů v Rusku dominují zahraniční společnosti jako Apple (AAPL.O)Samsung (005930.KS) A Huawei, který letos podléhal novému ruskému zákonu požadujícímu instalaci ruského softwaru.

