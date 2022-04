Projekt Incidia, Rising Czech DJ boří hranice

Český projekt DJ The Incidia z malého města Ústí nad Labem představuje mix originální hudební produkce a hudebního světa. Pro 22letého umělce nebylo vždy jasné, zda chce dělat hudbu, ale vždy věděl, že může dosáhnout všeho, o čem vždy snil.

Nyní, plně připravený, projekt Incidia pokračuje, aby přilákal co nejvíce návštěvníků. Jeho cílem je přilákat masy ze zemí po celé Evropě a jeho další fází budou Spojené státy.

Umělec nedávno vydal nový remix oblíbené sólové písně Jaye Paulina a Skrillixe, který ukazuje jeho hudební talent. Po těžkém subbasu následuje obrovský a energický kopák, který přiměje posluchače vstát a tančit!

Když už mluvíme o hudbě, umělec také vydal několik tech-house a techno setů na svém kanálu YouTube. Alba se nahrávají na nechvalně známých historických místech v České republice, všechna jsou natáčena dechberoucími záběry z dronu, které nahraným skladbám přidávají na kvalitě a dynamice.

Postupujte podle plánu Insidia Instagram A Webové světlo!

Jak ukazuje mnoho komentářů a sdílení na sociálních sítích, zdá se, že umělec to s takovým obsahem myslí velmi vážně, protože má silné stránky, které sledují a oceňují úsilí vynaložené na tato videa. Program Incidia navíc vytváří zcela novou komunitu pořádáním hudebních akcí po celé České republice, které postupně přitahují větší pozornost.

To by mohl být zlom pro kariéru začínajícího DJe. S kvalitním obsahem poskytnutým umělcem to tentokrát bude určitě zajímavá cesta, takže zůstaňte naladěni, abyste viděli, co přinese příště!

