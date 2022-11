Infekce plic histoplazmózou převládají ve Spojených státech: studie

Histoplasma houby, které způsobují plicní infekce, byly soustředěny na Středozápadě v 50. a 60. letech (mapa nahoře), ale nyní způsobují významná onemocnění ve velké části země (dole). Kreslit : Patrick Mazey a Andre Speck/University of Washington

Nemoc způsobující houba známá jako hist A Nová studie zjistila, že plazma je přítomna v půdě téměř všech států USA. Vědci za prací tvrdí, že lékaři se mohou spoléhat na zastaralé mapy rizik, a tak promeškají diagnostiku infekcí, které mohou být někdy smrtelné.

Podle Centrum pro kontrolu nemocíHistoplasma nebo Histo se nachází v půdách středních a východních států Spojených států, především v údolích řek Ohio a Mississippi. Ale tento předpoklad je založen na výzkumu z 50. a 60. let, říká tým, který stojí za novým výzkumem papír Publikováno v Journal of Clinical Infectious Diseases. Když člověk vdechne spory houby, může se u něj rozvinout infekce zvaná histoplazmóza.

„Každých pár týdnů mi volá lékař z oblasti Bostonu – pokaždé jiný lékař – o stavu, který nemohou vyřešit,“ řekl autor studie Andrej Spec, odborný asistent medicíny na Washingtonské univerzitě v St. . , v tisková zpráva. „Vždy začnou tím, že řeknou: ‚Nemáme tu rande, ale opravdu to zní jako histo.‘ Já říkám: ‚Voláte mi kvůli tomu pořád. Máte historii‘.“

Vedoucí autor Patrick P. Mazey, klinický pracovník zabývající se infekčními nemocemi na Washingtonské univerzitě v St. Louis, a jeho kolegové analyzovali více než 45 milionů příjemců poplatků za službu Medicare v období od roku 2007 do roku 2016. Studovali celostátní diagnózy tří plísňových onemocnění Histoplazmóza , kokcidioidomykóza a mykóza. Histo, nejběžnější, způsoboval klinicky relevantní výskyt onemocnění v alespoň jednom kraji ve 48 z 50 států plus Washington, DC Dvě další infekce byly nalezeny ve více než polovině států.

„Písňové infekce jsou častější, než si lidé uvědomují, a šíří se,“ uvedl Space v prohlášení. Vědecká komunita nedostatečně investovala do studia a vývoje léčby plísňových infekcí. Myslím, že se to začíná měnit, ale pomalu.“ Může to být změna klimatu Vedení lidí Toto šíření je způsobeno tím, že vyšší teploty činí více stanovišť vhodných pro plísně.

Zatímco u zdravých dospělých lze s histoplazmou snadno bojovat, u mnoha imunokompromitovaných lidí, stejně jako u kojenců, se příznaky nerozvinou au lidí ve věku 55 a více let se může rozvinout závažnější onemocnění, včetně kašle, horečky, bolesti na hrudi a bolestí těla. v závislosti do Centra pro kontrolu nemocí. Příznaky se objevují během tří až 17 dnů po expozici; Většina příznaků odezní do měsíce, ale pokud se šíří z plic člověka, může se onemocnění stát závažným a vyžadovat měsíce léčby.

Lidé mohou být vystaveni histoplazmě a dalším houbovým patogenům prostřednictvím činností, které narušují půdu, jako je zemědělství, terénní úpravy a výstavba. Může být také detekován uvnitř jeskyní a při práci ve sklepech a na půdách. Spec poznamenal: „Je důležité, aby lékařská komunita uznala, že tyto houby jsou v dnešní době v podstatě všudypřítomné a že je musíme brát vážně a zahrnout je do diagnostického myšlení.“