Nová studie odhalila kontroverzní fosilní objev v roce 2015: vůbec to není čtyřnohý had

Objev vzácné zkameněliny z období křídy, která by byla chybějícím článkem ve vývoji moderních hadů, se dostal do titulků v roce 2015. Tetrapodovis („čtyřnohý had“) a od začátku se ukázal jako kontroverzní, přičemž někteří paleontologové zpochybňovali výklad, že jde o prahada. Nyní existují silné důkazy, že tento druhý pohled může být správný a že tento exemplář je s největší pravděpodobností raným druhem ještěrky, podle nový papír Publikováno v Journal of Systematic Paleontology.

Paleontologové dlouho tušili, že hadi se někdy v dávné minulosti vyvinuli z ještěrek a postupně přicházeli o končetiny. Musel tedy existovat evoluční předek se čtyřmi končetinami. Toto očekávání bylo posíleno v roce 2006 S objevem přechodné fosílie připomínající hada (Ryongrina Negash) se dvěma zadními končetinami starými asi 95 milionů let. Probíhá také diskuse o tom, zda hadi pocházejí z mořského nebo suchozemského prostředí, a fosílie z roku 2006 podpořila druhou hypotézu.

V roce 2015 pak David Martell z University of Portsmouth a spoluautor Nicholas Longrich z University of Bath Zveřejnil popis Ze čtyřnohé fosílie, o které tvrdili, že jde o první známý příklad čtyřnohého protohada s předními a zadními končetinami ve fosilním záznamu. Martell našel fosílii v Solnhofenském muzeu v Německu, které je součástí větší expozice fosílií z období křídy.

Podle Martella má fosilie mnoho známých vlastností hada, s výjimkou jeho malých paží a nohou, z nichž každá má podivně dlouhé prsty na rukou a nohou, které by byly užitečné při kopání – další důkazy podporující argumenty pro pozemský původ. . 160 obratlů se objevilo v páteři a dalších 112 obratlů ve válcovém ocasu (na rozdíl od plochého ocasu). Nechyběly ani šupiny táhnoucí se přes břicho, podlouhlé tělo, ostré zahnuté zuby a lebka (veliká asi jako lidský nehet) s krátkým nosem a dlouhou mozkovou základnou. Kosti z jiného zvířete ve střevě naznačovaly, že tvor byl pravděpodobně masožravec.

Zatímco někteří paleontologové uvítali tento objev jako výjimečný, jiní vyjádřili skepsi, zejména Michael Caldwell z University of Alberta v kanadském Edmontonu, spoluautor této nejnovější výzkumné práce. V té době poznamenal, že většina známých hadů a ještěrek měla obratle s konkávními předními plochami a konvexními zadními plochami, ale nezdálo se, že by tomu tak bylo u Tetrapodovis. Také se zdálo, že obratlům vzorku chybí malá kost zvaná intercentrum. Caldwell to navrhl Tetrapodovis Pravděpodobně patří do další velké skupiny obojživelníků, kteří vyhynuli asi před 251 miliony let.

Caldwell poskytl oficiální vyvrácení na setkání Společnosti paleontologie obratlovců (SVP) v roce 2016, přičemž čerpal ze svých dalších pozorování o skalní desce obsahující fosílii, která tvořila přirozený odlitek. To mu poskytlo jasnější pohled zejména na lebku, protože tato forma si zachovala mnoho rysů, které nebyly v původní studii viditelné. tak jako Zmínil jsem vědu V té době: „V hadích lebkách je kost zvaná kvadratická protáhlá, což hadům umožňuje velmi široce otevřít čelisti. Tato fosilní čtvercová kost má tvar C a obklopuje sluchový orgán zvířete – charakteristický znak skupiny ještěrky zvané squatting.“ „

V příběhu byla další vráska, která přispěla ke kontroverzi. Ohledně zdroje fosílie již byly vzneseny otázky. Jeho složení bylo v souladu s tím, že byl vytěžen z vápencových lomů v Brazílii, z nichž mnohé se vyskytly ve druhé polovině 20. století. Brazilské zákony přijaté ve 40. letech však přiměly jakékoli vykopávky obnovit státní majetek a nebylo jasné, jak se exemplář dostal do Solnhofenského muzea.

A když Caldwell kontaktoval muzeum, aby získal přístup k fosilii pro další studium, jeho žádost byla zamítnuta. Ukázalo se, že exemplář patřil soukromému sběrateli a byl muzeu pouze zapůjčen. Majitel nechal fosilii odstranit poté, co byla poškozena při CT vyšetření v Evropském zařízení pro synchrotronové záření v Německu. Někteří vědci se domnívají, že to přineslo další studii Tetrapodovis Vědecky diskutabilní, protože jakékoli výsledky by byly netestovatelné, pokud by fosilie zůstala nepřístupná.