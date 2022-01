Troy Baker zapíná hlasový projekt NFT • Eurogamer.net

Plodný hlasový herec z videoher Troy Baker, hvězda The Last of Us, BioShock Infinite a Fortnite, opustil své plány na partnerství s kontroverzní hlasovou společností NFT.

Baker se dnes v krátkém prohlášení na Twitteru také omluvil za to, že „obvinil kohokoli z ‚nenávist‘ jen tím, že se mnou prostě nesouhlasil“.

Před dvěma týdny Baker oznámil své partnerství se společností VoiceverseNFT, která používá software k vytváření a prodeji hlasových záznamů AI.

„Můžeš nenávidět. Nebo můžeš tvořit,“ napsal tehdy Baker. „Co to bude?“

Odezva online, téměř všeobecně, byla první.

Kritika tohoto nápadu se pohybovala od odsouzení hlasů prodávaných prostřednictvím kryptoměny spalujících planety, návrhu, že by to mohlo vést k menší práci pro jiné, méně známé hlasové umělce, a zkoumání samotného VoiceverseNFT – což se ukázalo jako užitečné.

Jen pár dní po Bakerově oznámení, VoiceverseNFT přiznal používání hlasových linek převzatých z jiné hlasové služby AI bez povolení v propagaci vlastní tech.

Baker dříve reagoval na odpor kolem jeho původního oznámení a připustil, že jeho formulace „by mohla být trochu antagonistická“. Dnešní omluva a sestup je však úplný obrat.

Děkujeme všem za zpětnou vazbu a trpělivost. Po pečlivém zvážení jsem se rozhodl nepokračovat v partnerství s VoiceVerseNFT. Úmysly stranou, slyšel jsem vás a omlouvám se za obvinění kohokoli z ?nenávist? prostě tím, že se mnou nesouhlasíš. — Troy Baker (@TroyBakerVA) 31. ledna 2022

dnes dříve, Team17 se snažil distancovat od myšlenky, že přidá NFT do nezávislých her, které zveřejnilpo široce neoblíbeném oznámení uzavřela partnerství s firmou NFT za účelem prodeje sběratelských předmětů Worms.