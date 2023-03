ChatGPT přistane na Apple Watch a Siri se musí bát

Jen pár měsíců po integraci do Bingu udělal ChatGPT skok na iOS jako aplikaci třetí strany exkluzivně pro Apple Watch.

Jmenuje se Petey – asistent AI (Otevře se na nové kartě) Vytvořil ji vývojář Hidde van de Ploeg (uvedený jako Modum BV na App Store). Původně to bylo známé jako watchGPT, ale kvůli problémům s ochrannou známkou se zkratkou „GPT“ musel být název změněn. Hledejte v Vysvětlující video, které vývojář zveřejnil na TwitteruPetey funguje podobně jako Siri. Otevřete aplikaci, položíte jí otázku a ona během několika sekund odpoví prostřednictvím převodu textu na řeč. Chcete-li pokračovat v dotazu, přejděte na ciferníku dolů a klepněte na Odpovědět. Na rozdíl od Apple Siri může Petey jako asistent poskytovat poněkud složité odpovědi, jako je například zadávání kroků Jak chytit rybu.

Jedním z problémů hlasových asistentů, jako je Siri, je to, že jsou dost přísní v tom, co mohou dělat. Musíte položit tyto konkrétní otázky AI určitým způsobem, abyste dostali odpověď. Na druhou stranu je ChatGPT flexibilnější v tom, co umí, od psaní obchodních dopisů až po vytváření vánočních příběhů. Je těžké přesně říct, jak moc je Petey schopná, ale alespoň to vypadá, že s ní nebudete muset tolik bojovat.

Probíhající práce

Na Petey se stále pracuje, protože neustále přibývají nové funkce. Nyní máte hrstku, se kterou můžete pracovat. Pro začátek můžete sdílet odpovědi s ostatními lidmi „prostřednictvím textu, e-mailu nebo sociálních médií“, ačkoli to seznam App Store nespecifikuje.

Aplikaci lze nastavit jako více na ciferníku Apple Watch pro rychlý přístup. Roste také podpora více jazyků, čímž se celkový počet zvýšil na 14. Petey nyní podporuje němčinu, italštinu a japonštinu, abychom jmenovali alespoň některé. Pokud chcete, Petey přichází s malou klávesnicí na obrazovce, takže můžete zadávat své otázky. Možná by bylo lepší použít svůj hlas.

Na budoucích aktualizacích se pracuje na několika věcech. než je známovan der Ploeg přidává nástroj Historie, abyste se mohli vrátit k předchozí otázce, přičemž hlasový vstup je nastaven jako výchozí a zlepšuje se celkový výkon aplikace, abyste jí mohli pokládat více otázek.

Existují však dvě upozornění. Za prvé: aplikace není zdarma, protože si ji budete muset koupit za 4,99 $ (asi 4 £, více než 7 australských dolarů, asi 5 EUR) z App Store. Chcete-li používat Petey, musíte mít Apple Watch se systémem watchOS 9 nebo vyšším. Pokud jste tak ještě neudělali, nezapomeňte své zařízení aktualizovat. Musíme zmínit, že program neshromažďuje uživatelská data, takže si buďte jisti, že vaše soukromí je v bezpečí.

Uživatelé s chytrými hodinkami s Androidem budou mít bohužel smůlu. Když byl dotázán na možné vydání Androidu, van der Ploeg řekl, že žádné nebude, protože „jeho schopnosti by to nedovolily“. [for] to – to“.