Díky OpenAI je ChatGPT „přímější a méně upovídaný“

Obrazové kredity: Nikos Pikiaridis/NoorPhoto/Getty Images

ChatGPT, virální chatbot s umělou inteligencí od OpenAI, právě dostal velký upgrade.

OpenAI dnes oznámila, že prémioví uživatelé ChatGPT – zákazníci, kteří platí za ChatGPT Plus, Team nebo Enterprise – nyní mohou využívat aktualizovanou a vylepšenou verzi GPT-4 Turbo, jednoho z modelů, který pohání konverzační zážitek ChatGPT.

Tento nový model („gpt-4-turbo-2024-04-09“) s sebou přináší vylepšení v psaní, matematice, logickém uvažování a programování, tvrdí OpenAI, stejně jako modernější znalostní základnu. Trénoval se na veřejně dostupných datech do prosince 2023, na rozdíl od předchozí verze GPT-4 Turbo dostupné na ChatGPT, která měla termín do dubna 2023.

Při psaní s ChatGPT [with the new GPT-4 Turbo]Odpovědi budou přímější, méně upovídané a budou používat více konverzačního jazyka,“ napsal OpenAI v příspěvku na X.

Aktualizace ChatGPT – která následuje po úterním uvedení nových modelů v OpenAI API od GA, zejména GPT-4 Turbo s Vision, který přidává možnosti porozumění obrázkům pouze pro prostý text GPT-4 Turbo – přichází po nezajímavém týdnu pro OpenAI. .

Hlášení From The Intercept odhalilo, že Microsoft nabídl OpenAI DALL-E text-to-image model jako bojový nástroj pro americkou armádu. a Podle V článku v časopise The Information OpenAI nedávno propustila dva výzkumníky – včetně spojence hlavního vědce Ilyi Sutskevera, který byl jedním z těch, kdo koncem minulého roku usiloval o sesazení generálního ředitele Sama Altmana – kvůli údajnému úniku informací.