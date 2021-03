Ruští Wagnerovi žoldáci obviněni v historickém právním sporu

Share on Facebook

Soudní proces podaný jménem syrského občana má za cíl objasnit záhadné činnosti společnosti Sada zbraní k pronájmu s odkazy na Kreml . Wagner byl široce hlášen Rozšířený v Sýrii Kromě ruských sil, které do konfliktu zasáhly, aby v roce 2015 pomohly armádě prezidenta Bašára Asada.

Soudní proces představuje vůbec poprvé, kdy se někdo pokusil o to, aby kterýkoli člen skupiny Wagner Group byl odpovědný za její aktivity kdekoli na světě.

Vyhlášení historické situace se v pondělí shodovalo se dnem Desáté výročí syrské občanské války Wagnerovu přítomnost v něm CNN dobře zdokumentovala, včetně smrtících amerických leteckých útoků na ruské stíhače mimo Deir Ezzor v roce 2017.

Wagnerovy aktivity v Sýrii se dostaly do centra pozornosti poté, co nezávislé ruské noviny Novaya Gazeta v roce 2019 zveřejnily vyšetřování údajného zapojení žoldáků ISIS do děsivé vraždy syrského muže označovaného za dezertéra ze syrské armády.

V červnu 2017 se na internetu objevil dvouminutový klip zobrazující několik rusky mluvících mužů ve vojenské uniformě brutálně mlátících neozbrojeného muže. O dva roky později získala Novaya Gazeta další záběry, které měly ukázat, co se muži po bití stalo: byl podroben dalšímu mučení, sťat, zmrzačen a zapálen. Noviny rovněž tvrdily, že identifikovaly syrského muže Muhammada A. a jednoho z pachatelů, ruského muže, který byl identifikován jako údajný člen soukromé vojenské společnosti Wagner. Novaja Gazeta v té době uvedla, že k trestnému činu došlo v severní Sýrii poblíž plynového zařízení Shaer. Novaya Gazeta požádala ruský hlavní vyšetřovací orgán, vyšetřovací výbor, aby zahájil vyšetřování nálezů, ale toto tvrzení bylo zamítnuto. Nový případ, který podal bratr mrtvého muže, předložili ruským úřadům minulý týden tři skupiny: Syrské centrum pro média a svobodu projevu (SCM), Mezinárodní federace pro lidská práva (FIDH) a Památník Člověk. Centrum pro práva v Rusku. READ Nový Zéland blokuje Auckland ve třech případech COVID-19 Krátce po zveřejnění zprávy Novaja gazeta zavolal bratr oběti Syrskému centru pro mediální skupinu, které v jednom z videí poznalo jeho příbuzného a vyjádřilo ochotu domáhat se spravedlnosti za brutální zabití svého bratra. „Doposud žádný soud nezkoumal odpovědnost Ruska za přímý vojenský zásah a za to, že Wagnerově skupině bylo umožněno použití síly,“ uvedlo ve svém prohlášení Pamětní středisko pro lidská práva. Toto je první obvinění syrské oběti s podporou nevládních organizací pro lidská práva [non-governmental organizations] Ruským úřadům v bezprecedentním pokusu překonat beztrestnost a postavit ruské podezřelé před soud. ““ Nevládní organizace uvedly, že Muhammad A. se podle svého bratra vrátil do Sýrie v březnu 2017 z Libanonu, kde pracoval jako stavební dělník. Po svém návratu byl Muhammad zatčen syrskou armádou a převezen na náborovou základnu poblíž Damašku. V posledním telefonickém rozhovoru Muhammad řekl svému bratrovi, že má v úmyslu přeběhnout z armády a už o něm nikdy nic neslyšel. Prokurátoři vyzývají ruskou vyšetřovací komisi, aby zahájila vyšetřování pro „vraždu, kterou skupina osob spáchala s extrémní brutalitou“. Výbor se k žádosti zatím nevyjádřil. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí uvedl, že si je vědom mediálních zpráv o této záležitosti, ale postoupil otázku vyšetřovacímu výboru. Vyšetřovací výbor nereagoval na žádost CNN o komentář. PMC jsou podle ruských zákonů nezákonné, ale Wagner hraje stále významnější roli při prosazování ruských zahraničněpolitických cílů. Středoafrická republikaA Libye A CNN dříve informovala o Wagnerových aktivitách na Ukrajině a v Sýrii Súdán Mosambik . Skupiny podle soudních sporů uvedly, že jednotka byla „známá pro masivní porušování lidských práv proti civilistům, někdy s extrémní krutostí“. “Existuje řada konfliktů, které jsou často podobné.” [Russia-linked] Alexander Cherkasov, předseda Memorial, řekl CNN, že herci jsou zapojeni, ale nikdy nejsou stíháni. „Jelikož neexistují žádná vyšetřování, žádné sankce, vedeme tento řetězec beztrestnosti, který zahrnuje historii Ruska přinejmenším od čečenských válek.“ READ Whodunnit ovládá malý italský ostrov po desítkách loupeží | Itálie Ruské zpravodajské skupiny s otevřeným zdrojovým kódem, jako je Konfliktní zpravodajský tým, který roky vyšetřuje aktivity Wagnera, již dříve CNN řekly, že nejednoznačný právní status jednotky umožnil Rusku požívat rozumné popření, pokud jde o hlášení počtu pohřešovaných vojáků v Syrský konflikt. A také se vyhnout mezinárodní odpovědnosti. V roce 2019 Putin připustil přítomnost ruských žoldáků v Sýrii, popřel však, že by je vláda jakýmkoli způsobem podporovala, a dodal, že řeší „otázky ekonomické povahy“, jako je průzkum nebo těžba ropných polí. „Tito lidé riskují své životy a to je obecně příspěvek k boji proti terorismu … Ale toto není ruský stát a není to ruská armáda,“ řekl. Skupina Wagner nemá registrovanou entitu a CNN nemůže požadovat okamžité pozastavení od žoldáků uvedených ve zprávě Novaya Gazeta. Předpokládá se, že Wagner PMC je financován obchodníkem spojeným s Kremlem Evgeny Prigozhin Potrestat americké ministerstvo financí Pokud jde o ruskou intervenci V prezidentských volbách v roce 2016 Prigozhin opakovaně popíral jakékoli spojení s Wagnerem. CNN a další prodejny uvedly, že společnosti spojené s prigozhinem zajistily lukrativní dohody ve Wagnerových zemích expanze, jako je hlídání a průzkum ropných a plynových polí v Sýrii nebo získávání povolení k těžbě diamantů a jiných drahých kovů po celé Africe.