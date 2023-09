Nizozemec se zotavuje, aby porazil Irsko v kvalifikaci mistrovství Evropy. Polsko má potíže

Nizozemsko se vzpamatovalo z brzkého pokutového kopu Virgila van Dijka, porazilo Irsko 2:1 a překonalo překážku v kvalifikační kampani na mistrovství Evropy.

Van Dijk nepropásl pokutový kop kvůli hře z rohového kopu hned ve druhé minutě v Dublinu a pokutový kop vzápětí proměnil Ir Adam Idah.

Zdálo se, že irský fyzický styl v počátečních fázích vyvolal v Nizozemsku ostražitost, ale domácí tým brzy uznal pokutový kop, když brankář Gavin Bazuno srazil Denzela Dumfriese a umožnil Codymu Jacobovi skórovat z místa.

Důrazný vstup Nizozemců do druhého poločasu byl odměněn, když v 56. minutě skóroval Wout Weghorst poté, co Dumfries tečoval střelu hluboko do dráhy svého spoluhráče.

Nizozemsko a Řecko se utkají o druhé místo ve skupině B za Francií, která vede skupinu s pěti výhrami z pěti zápasů a v neděli nehrála. Nizozemsko a Řecko mají po devíti bodech poté, co Řecko v neděli porazilo Gibraltar 5:0, ale Řecko odehrálo ještě jeden zápas.

Polsko opět prohrává

Polsku hrozí, že po prohře 2:0 s vedoucí Albánií skupiny E poprvé od roku 2004 přijde o účast na mistrovství Evropy.

Góly Jasera Assanea a Merlinda Dakho, kteří skórovali jen pár sekund po odchodu z lavičky, zajistily Albánii vítězství a posunuly ji o dva body před Českou republiku do čela tabulky skupiny. Polsko je po třech porážkách v pěti zápasech čtvrté. Albánie se dosud kvalifikovala na velký turnaj pouze jednou, na mistrovství Evropy 2016.

O kvalifikaci bojuje také Moldavsko. Po výhře nad Faerskými ostrovy 1:0 se shodnou na osm bodů s Českem. Na turnaj, který se bude příští rok konat v Německu, se automaticky kvalifikují pouze dva nejlepší týmy z každé skupiny.

Dánsko jde dopředu

Gól Pierra-Emila Hojbjerga z 86. minuty zajistil Dánsku vítězství 1:0 nad Finskem a udělalo krok do kvalifikace. Čtyři nejlepší týmy ve skupině dělí jediný bod.

Dánsko zápas kontrolovalo, ale nedokázalo prolomit finskou obranu. Jak se zápas chýlil ke konci, Finsko kleslo hluboko do vlastního pokutového území a dalo Hojbjergovi čas a prostor na hranici vápna vypálit silnou nízkou střelu, která překonala brankáře Lukáše Hradeckého.

Dánsko a Slovinsko vedou skupinu H se 13 body, jeden bod před Finskem a překvapivým rivalem Kazachstánem, který porazil Severní Irsko 1:0. Kazachstán se nikdy předtím nekvalifikoval na mistrovství Evropy nebo mistrovství světa. Slovinsko porazilo San Marino 4:0.

Pozdní vítěz

Černá Hora porazila Bulharsko 2:1 gólem Stevana Jovetiče v sedmé minutě prodloužení a vytvořila tlak na kvalifikační rivaly Maďarsko a Srbsko ve skupině G. Černá Hora hrála většinu druhého poločasu s 10 muži po červené kartě Igora Vujičiće.

Maďarsko a Srbsko jsou na čele skupiny shodně o 10 bodů poté, co Srbsko porazilo Litvu 3:1. Černá Hora má osm bodů. Maďarsko v neděli nehrálo.

