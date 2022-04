Podivná realita Lifestyle TV rozhovor „Nehledej“ – uzávěrka

„Je to záměrná slepota a zabije nás.“

Tak popsala pozici prezentujících jako přítomných klimatická aktivistka Miranda Welhan Dobré ráno Británie který tento týden doslova odmítl čelit faktům o Klimatická změna umístěné před nimi.

Její rozhovor s moderátorem show Richardem Madeleym a Ranveerem Singhem zasáhl internet a mnozí jej přirovnávali k televiznímu rozhovoru v nehledejte Kde postava Jennifer Lawrence říká: „Snažíme se vám říct, že celá planeta se brzy zhroutí!“ Tazatelka, kterou hraje Cate Blanchett, odpověděla: „Tohle je jen něco, co tady děláme, abychom udrželi špatnou zprávu ve světle!“

ale GMB Domácí se jen tak nevyhnuli. Rozhovor se stal tři na jednoho, oddíl útočníků posla. Zdá se, že hostitelé a další host popisují samotnou Whelanovou – která je součástí protestní skupiny, která pokojně zavírá britské ropné stanice v rámci kampaně, která má zemi přimět, aby se zbavila ropy – jako prostoduchou, nezkušenou a vzdálený pokrytec.

65letá Maddie odmítla argument mnohem mladší Welhan, který se nezakládal na jejích přednostech, ale naznačila, že byla „úplně dětinská“. Slogan demonstrantů „Jen zastavte ropu“ označil za zjednodušující nebo, jak sám řekl, za „příliš hrací pole“.

Welhan odpověděl: „Odpovědi být Je to vlastně docela jednoduché – musíme zastavit novou licenci na ropu. Se zásobami ropy, které nyní máme, a s ropnými poli, které stále fungují, by nám to ušetřilo osm let ropy.

Dobré ráno Británie Whelehanovou kontrapunktickou myšlenkou bylo zahrnout do diskuse Lowryho Turnera. Soustružník popsat sama sebe na svých webových stránkách jako „celebrní novinář a hlasatel, který je nyní kvalifikovaným hypnoterapeutem a odborníkem na výživu.“ Stejně jako Madeley zaútočila na posla.

„Problém, který mám, je představa jedné skupiny lidí, která se rozhodla, že zachrání svět, a je tu určitá tvář, která je neuvěřitelně otravná – tady jsem to na sebe dostal – jako: „Jak se opovažuješ? ptejte se nás, protože víme, co je správné. S úctou, Mirandě je 20 let. Jsem více než dvakrát starší než ona. mám děti. Mám práci a mám starší matku. Musíme jít dál se svými životy.“

Turner sarkasticky popsal ekologický aktivismus jako „související se sebou samým“.

„Měli jsme zimu bez protestů a teď, jakmile vyjde slunce, je čas na ekofestival. Je to festival. Je to festival. Posaďme se s transparentem. Pojďme na sociální sítě. Pojďme oznámit, jak jsem skvělý dopoledne.“

„Lidoví aktivisté, na které by se měli zaměřit, je vláda, ne obyčejní lidé.“ Novinářka Laurie Turner říká, že demonstranti jsou „neuvěřitelně znepokojující“ a měli by svými protesty cílit spíše na vládu než na běžné dělníky. pic.twitter.com/vqDOYu5M3P Dobré ráno Británie (GMB) 11. dubna 2022

„Nemůžu uvěřit, že to říkáš,“ odpověděl Whelehan téměř beze slova. „Organizace spojených národů nám říká, že pokud dosáhneme oteplení 1,7 stupně, polovina populace bude vystavena podmínkám, v nichž se nedá žít.“

Singh ho přerušil: „Jde o to, že to není jen o opakování faktů, ale o skutečných protestech a nepokojích.“

Pak přišla Madely a zeptala se Welhan na její oblečení.

Klip přinesl vlny komentářů, včetně od nehledejte šéf Adam McKay který retweetnul klip a napsal: „Bůh žehnej tomuto aktivistovi, protože tam zůstal s tímto televizním tvorem [Madeley]. #JustStopOil # Zajímalo by mě, kolik reklam na fosilní paliva tato show vyžaduje. Nebo je hostitel přirozeně bezradný? nebo oboje?“

Bůh žehnej tomuto aktivistovi za to, že se tam potloukal s tímto televizním tvorem. #JustStopOil https://t.co/DiAminEEl3 – Adam McKay (@GhostPanther) 12. dubna 2022

GreenpeaceUK na Twitteru napsal: „#DontLookUp měl být satira. Teď je to velmi skutečný pocit.“

#Nehledat Měla to být satira. Cítím se teď velmi reálně. #JustStopOil pic.twitter.com/tLRnJTqJj2 – Greenpeace ve Velké Británii 12. dubna 2022

v Spiknutí Později napsala deníku The Guardian Whelehan: „Nejhorší na tom je, že tito vysílatelé a novináři si myslí, že vědí lépe než přední vědci nebo akademici, kteří po desetiletí studovali klimatickou krizi, a odmítají slyšet opak.“

Na celý rozhovor GMB se můžete podívat níže.