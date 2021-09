Centrální banky postupují po špičkách směrem ke zužování

Paris: Zužuje se nebo neťuká? To je otázka, před kterou centrální bankéři stojí, když debatují o tom, kdy by měli uvolnit masivní opatření ekonomické podpory, která použili v loňském roce, aby zabránili Velké hospodářské krizi způsobené pandemií.“Výběr hotovosti a finanční podpory je nevyhnutelný. Klíčovou otázkou je načasování,” řekla Eva Sunway, manažerka fondu ve společnosti M&G Investments. Vzhledem k tomu, že americká centrální banka a další centrální banky tento týden zasedají, zde jsou klíčové otázky týkající se jejich měnové politiky: Federální rezervní systém, Evropská centrální banka a jejich protějšky v Japonsku, Británii a dalších zemích snižují úrokové sazby a uvolňují obrovské aktiva- nákup programů v loňském roce, aby se zabránilo ekonomické katastrofě.Cílem programů je udržet ekonomiku prosperující tím, že půjčky pro lidi, firmy a vlády zlevní Peníze Federální rezervní systém, který v úterý zahájil své dvoudenní politické zasedání, snížil na začátku pandemie v březnu 2020 úrokové sazby na nulu.Aby zajistila likviditu největší světové ekonomice, nakupuje nejméně 80 miliard USD měsíčně do státních cenných papírů a nejméně 40 miliard USD do cenných papírů zajištěných hypotékami.Evropská centrální banka má program pandemického nouzového nákupu (PEPP) ve výši 1,85 bilionu eur, který umožňuje bance nakupovat aktiva na finančních trzích, jako jsou dluhopisy, což způsobuje růst jejich cen a snižování úrokových sazeb.Evropská centrální banka ponechala sazbu hlavních refinančních operací na nule. Inflace se celosvětově zvýšila, což zvýšilo očekávání trhu, že centrální banky zpřísní nabídku peněz, aby snížily ceny a zabránily přehřívání ekonomik.Centrální banky v Brazílii, Rusku, Mexiku, Jižní Koreji, České republice a na Islandu letos zvýšily úrokové sazby.Federální rezervní systém, Evropská centrální banka a Bank of England, které se také scházejí tento týden, se však zatím všechny drží svých zbraní.Představitelé Federálních rezerv, Evropské centrální banky a Bank of England trvali na tom, že inflace je pouze dočasná a v důsledku zotavování cen z poklesuEpidemie dosáhla vrcholu v loňském roce.Tvůrci politik se chtějí vyhnout poškození ekonomické obnovy příliš rychlým odebráním podpory. Trhy reagovaly na všechny ekonomické ukazatele – od inflace přes nezaměstnanost až po spotřebitelské výdaje – v hádací hřeo tom, zda donutit centrální banky upravit své politiky dříve nebo později, než se očekávalo.Bankovní úředníci mezitím pečlivě váží jejich slova. Předseda Fedu Jerome Powell v srpnu řekl, že centrální banka „může letos začít snižovat tempo nákupů aktiv“, ale načasování zůstalo matkou.Evropská centrální banka šla tento měsíc dále a rozhodla se zpomalit tempo svých měsíčních nákupů dluhopisů, ale nezměnila velikost systému ani datum ukončení v březnu 2022.“K tomu, abychom byli ‘úplnými zúženci’, je dlouhá cesta,” řekla Andrew Kenningham, hlavní evropská ekonomka společnosti Capital Economics. Christine Lagarde, prezidentka Evropské centrální banky, sama dala jasně najevo: “Paní se nezmenšuje,” řekla řekl.V prosinci trhy očekávají jasnější signál od Evropské centrální banky. Globální ekonomika se zotavuje, protože lidé, podniky aVlády těžily z velmi nízkých úrokových sazeb.Podle údajů Mezinárodního měnového fondu vlády mezitím na celém světě napumpovaly 16 bilionů dolarů do programů fiskálních stimulů.“Z předchozích krizí jsme se hodně naučili a zvládnutí krize Covid-19 bylo z ekonomického hlediska téměř dokonalé,” řekl Vincent Yovins ze společnosti JPMorgan Asset Management.„Oživení je prudké a masivní a neviděli jsme masovou nezaměstnanost ani vlnu bankrotu,“ řekl. Ratingová agentura S&P Global uvedla, že míra defaultu v Evropě by v blízké budoucnosti měla klesnout, „zvláště pokud se politika vrací podle očekávání spořádaným způsobem.“Kritici tvrdí, že uvolněná měnová politika nerovnost jen prohlubuje tím, že zvyšuje ceny finančních aktiv a zvyšuje ceny nemovitostí.Evropská centrální banka hájí své kroky poukazem na studie přidružených výzkumných pracovníků, podle nichž její politiky pomohly omezit nezaměstnanost, což posílilo skromnější domácnosti, které také díky nižším sazbám získaly přístup k nemovitostem.Zářijová zpráva OECD vyjádřila obavy z potenciálních negativních vedlejších účinků dlouhodobé politiky snadných peněz na ceny finančních a nemovitostních aktiv.„Intervence centrálních bank mají smysl pouze tehdy, pokud se vyhnou recesi,“ řekl Nicholas Veron, ekonom z Petersonova institutu a think-tanku Bruegel.„Pokud již není potřeba vyhýbat se recesi, bude to mít mnohem více negativních účinků než pozitivních,“ řekl.