Federální úřady potvrdily, že v New Yorku byla zjištěna ptačí chřipka

V sobotu federální úřady potvrdily objev vysoce patogenní ptačí chřipky v hejnu nekomerčních ptáků na dvorku Long Island v New Yorku.

Vzorky ze stáda byly testovány na Cornell University’s Animal Health Diagnostic Center a potvrzeny v laboratořích USDA Animal and Plant Health Inspection Service v Ames, Iowa.

Americké ministerstvo zemědělství v prohlášení uvedlo, že představitelé státu New York umístili místo v okrese Suffolk do karantény a ptáci na postiženém pozemku budou evakuováni, aby se zabránilo šíření nemoci. prohlášení Upozorňujeme, že ptáci z hejna nebudou zařazeni do stravy.

Virus byl detekován na komerčních krůtích farmách v jižní Indianě, v hejnu komerčních brojlerových kuřat v Kentucky a v hejnu smíšených ptáků na dvorku v severní Virginii.

Potvrdili to v sobotu představitelé Indiany Virus byl v tomto stavu detekován ve čtvrtém komerčním hejnu drůbeže. Úředníci začali na poslední farmě usmrcovat 15 200 ptáků, aby zabránili šíření nemoci.

Americké centrum pro kontrolu nemocí tvrdí, že nedávná zjištění ptačí chřipky nepředstavují bezprostřední problém veřejného zdraví. Podle USDA nebyly ve Spojených státech zjištěny žádné případy těchto virů u lidí.