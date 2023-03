Česká herečka Sarah Sandiva mluví o tom, jak natočit film v Ph

Česká herečka Sarah Sandeva byla nedávno na Filipínách asi dva týdny a natáčela některé scény do romantického filmu „Jaro v Praze“ s hlavním představitelem Paolo Gombau.

Film Lestera DeMaranana je podle jeho spisovatele Erica Ramose „staromódním milostným příběhem“. Sara hraje turistku, která přijede na venkov a potká Paola, který je shodou okolností majitelem letoviska, a nakonec se zamiluje. Stane se něco, co donutí Sarah vrátit se domů a další komplikace donutí Paola odcestovat do Prahy.

Zde na Filipínách byly scény natočeny v Puerto Galera, Mindoro a Tagaytay. Ve filmu bude zdůrazněn i Santo Niño de Praga v Manile.

„Ačkoli mi chybí rodina a přítel, kteří jsou všichni v Praze (hlavním městě České republiky), nestýskalo se mi po domově,“ prozradila Sarah během mediálního setkání, které pár dní před tím zorganizoval producent filmu Borracho Films Productions. letěla domů.

„Měli jsme tady hodně práce a já neměla čas myslet na to, že jsem pryč z domova. Posádka a mí spolupracovníci mě nenutili cítit se osaměle. Také můj šéf (Mikaela Flenora) , který je také Čech, se ke mně na této cestě přidal,“ řekla herečka Inquirer Entertainment.

Sara je ve filmu Maruška Růžika, kterou popisuje jako „velmi mladou a nevinnou, ale zároveň chytrou na ulici. Chce začít nový život, ale čelí spoustě překážek, zejména ze strany svého otce. Ale víte co je to jako v životě… když to není. Očekáváš lásku, přijde si pro tebe. To se jí stane, když se dostane na Filipíny.“

Sarah pokračovala: „Nejradši mám to, že se nebojí sbalit kufr a vyrazit na výlet sama a nikomu to neříkat. Opravdu to chci někdy udělat taky – prostě vyrazit na výlet sama. Je tak inspirativní, jak se konečně seznámí její pravá láska. Maruška a já jsme si v tomhle podobní. Také věřím v pravou lásku a budu za ni skutečně bojovat.“

Sara, které je nyní 25 let, má za sebou více než 35 filmových projektů v České republice, profesionálně začala hrát v 16 letech. Většina filmů, jak řekla, byla v komediálním žánru a je to poprvé, co udělala něco romantického.

„Nemusel jsem se moc přizpůsobovat, i když se tady věci dělají úplně jinak, než odkud pocházím. Lidi na natáčení u nás i v České republice mají jedno společné – je to naše vášeň pro práci. Všichni chceme natočit film,“ řekla.

prolomit ledy

Když došlo na prolomení ledů se svým předním mužem Paolem, kterého před prací na tomto filmu nikdy nepotkala, Sara řekla: „Než sem přišla, požádala jsem produkční tým, aby uspořádal se štábem telefonický rozhovor Zoom. poprvé jsem potkal Paola. Okamžitě se mi líbil, protože to byl ten, kdo se opravdu snažil odpovědět na mé otázky – a měl jsem toho hodně! Tak to pro nás začalo. Když jsme se tu potkali osobně, uvědomil jsem si, že je to ten nejlepší vedoucí muž. mohl by kdy požádat. Je opravdu talentovaný. Filipínci mají štěstí, že ho mají. Má před sebou světlou budoucnost…

„Paolo je také dobrý chlap. Nebyl to jen můj partner na natáčení. Všechno mi překládal do angličtiny. Také jsem se s ním a ostatními herci opravdu dobře bavil, když jsme šli surfovat. Doufám, že se cítíme blízko a na plátně dobře překládá.“ řekla.příjemně.

Do České republiky se vrátila 24. ledna. Ale předtím Sarah řekla, že měla štěstí, že měla šanci jít

Některá z turistických míst zde, jako jsou vodopády Tocoran v Puerto Galera.

„Moji noví přátelé mě také vzali na místa v okolí Manily a pak jsme měli večeři. Narodil jsem se v Makedonii, takže si takové počasí opravdu užívám. Miluju slunce. Ve skutečnosti se mi líbí tam, kde jsi. Nemáme mít hodně slunce tam, odkud pocházím,“ řekla.

„Upřímně řečeno, jídlo je to jediné, na co jsem si potřeboval zvyknout. Je hodně odlišné od toho, co máme v Praze. Hodně mě překvapilo, že k masu vždycky snídáte rýži, a že je tam hodně rýže.“ Až se vrátím do Prahy, možná tam budu mít chuť na rýži.“ Před odjezdem z Manily také zkusím halo halo,“ řekla herečka.

Lester a Eric stojí také za vstupem na filmový festival Metro Manila 2022 „Mamasapano: Now It Can Be Tellable“, který získal svou druhou cenu za nejlepší film. Herci a štáb filmu Spring in Prague se podle prezidenta Borracho Films Verdyho Topaia chystají 7. února odcestovat do České republiky, aby tam natočili zbývající scény. Dodal, že tato aktivita byla organizována v úzké koordinaci s tamním filipínským velvyslanectvím.