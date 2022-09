Vypadá to, že tento víkend přichází oznámení nového Guilty Gear Strive nebo DNF Duel

Věci v přední části Arc System Works byly od Evo 2022 minulý měsíc poměrně klidné, ale vypadá to, že se to brzy změní.











CEO Taco 2022 Organizátor turnaje Alex Jebailey nyní škádlí něco, co se zdá být nadcházejícím oznámením pro Guilty Gear Strive a/nebo DNF Duel tento víkend.



















Alex Jebailey napsal na Twitteru: „Právě jsem obdržel další speciální ztvárnění od mých přátel z @ArcSystemWorksU za účast na #FGC na Finals Day na #CEOtaku Onstage/Broadcast.“





K tweetu byla připojena fotografie palcového disku, což může znít trochu povědomě z toho, co se stalo minulý rok.





Během CEO 2021 Jbeili tweetoval Skoro úplně stejně Což skončilo jako trailer k odhalení baikin ve sporu Ikona vrácení zpět přichází do BlazBlue: Cross Tag Battle a BlazBlue: Central Fiction.















Tento flash disk na sobě evidentně nemá napsaný trailer jako dříve, ale tuto hru jsme již viděli.





Guilty Gear má v plánu další postavu Vyšlo letos někdy během podzimní sezóny Bok po boku / po multi-play beta testování a multi-play aktualizaci.





DNF Duel však bude pravděpodobně zajímavější, vezmeme-li v úvahu, že ti, kdo za hrou stojí, o budoucích DLC a obsahu od jejího červnového vydání úplně mlčí. – a tady Teď určitě něco potřebuje.





Vzhledem k tomu, že Jebailey říká, že jakékoli tajemství, které má, bude ukázáno během Finals Day, fanoušci by se měli dívat zítra, 25. září.





DNF Duel Top 8 je naplánován na začátek kolem 15:00 ET / 12:00 PT a finále Strive začne asi po 19:00 ET / 16:00 PT, takže to budou pravděpodobně časy, kdy si na to dejte pozor – ale samozřejmě budeme mít všechny nejnovější aktualizace zde, jakmile budou k dispozici.