Věk, čisté jmění, rodiče a trenér

Americký tenista Sebastian Korda si zahraje tento týden na turnaji ATP Next Generation Finals v Miláně. Zde se podívejte na vše, co o něm potřebujete vědět, jako je jeho věk, rodina, čisté jmění a trenér.

Sebastian Korda Je to americký profesionální tenista, který se začíná prosazovat kolo ATP. Přestože je Korda mladý muž, prokázal na kurtu působivou úroveň a důkazem toho je jeho letošní účast. Finále ATP nové generace.

V roce 2018 se Korda dostal do titulků, když se stal světovou jedničkou vítězstvím na Australian Open Boys‘ Championship 2018. Ve stejném roce se stal profesionálem a od té doby se stal příslibem do budoucna. V roce 2020 měl skvělý rok, když se dostal do čtvrtého kola Roland Garros A Wimbledon.

Stal se 3. hráč v otevřené éře Dosáhnout 4R při debutu na obou akcích (Borg v roce 1973, Pernfors v roce 1986). Mezitím v roce 2021 dosáhl svého prvního finále ATP Tour v Delray Beach a dosáhl největšího vítězství své kariéry nad devátým místem. Diego Schwartzman V mistrech Miami. Zde se podívejte na fakta o Sebastianu Kordovi.

Kolik let je Sebastianu Kordovi?

Sebastianu Kordovi je 21 let. Narozen 5. července 2000. Nejprve se zajímal o juniorský lední hokej, ale poté se v devíti letech rozhodl přejít na tenis. 2009 US Open.

Sebastian Korda čisté jmění

Přesto v tak mladém věku získal Sebastian Korda úctyhodnou cenu 1 235 081 $ Peněžní ceny ze dvouhry a čtyřhry dohromady. Má také sponzorské smlouvy se značkami jako Adidas, Wilson a Motorola.

Kdo jsou rodiče Sebastiana Kordy?

Sebastianovi rodiče byli tenisté. Jeho otec je Čech Petr Korda, který byl v roce 1998 druhý na světě a v roce 1998 vyhrál Australian Open. Jeho matka Regina Rajchertová Byl také profesionálním tenisovým hráčem a dosáhl v žebříčku kariéry 26.

Kdo je trenérem Sebastiana Kordy?

Trénoval ho jeho otec Peter, ale trénoval i jeho Dean Goldfine, který trénoval Andyho Roddicka a národní tým USA na Davis Cup spolu s českým Patrickem McEnroem Theodore Defoe v jeho týmu.