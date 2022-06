Čeští europoslanci, podniky znepokojené hlasováním o klasifikaci – EURACTIV.com

Pokusy Evropského parlamentu zablokovat legislativu zařazující plyn a jadernou energii do klasifikace EU a „udržitelné“ investice vyvolaly bouřlivou debatu mezi českými zákonodárci, kteří tvrdí, že by to mohlo ohrozit energetickou bezpečnost Evropy.

Pokud v červenci Evropský parlament schválí plné usnesení, bude mít Evropská komise povinnost zákon stáhnout nebo změnit.

„Upřímně doufám, že Evropský parlament nebude následovat nešťastné hlasování zelených extremistů ve výborech,“ řekl místopředseda českého europoslance a Občanské demokratické strany Alexander Vondra.

Jádro a plyn jsou podle Vondry technologie potřebné k dosažení klimatické neutrality a energetické bezpečnosti v Evropě. Tvrdí, že vyloučení těchto technologií ze standardní klasifikace EU by podpořilo investice do energetického sektoru.

Poslanci z hlavní opozice jeho názor podporují.

„Je to krok špatným směrem,“ řekl po hlasování v parlamentním výboru EU český europoslanec Ondřej Kovařík (ANO, Renew). „To přinese více nejistoty pro investory a sníží nutné investice do zelených změn a stability cen energií,“ dodal.

Týká se to i zainteresovaných stran v české podnikatelské komunitě.

„Referendum skupin ECON a ENVI nezohledňuje vážnost situace a představuje hrozbu pro energetickou bezpečnost,“ uvedla česká členka Evropské hospodářské a sociální rady Alena Mastantuono.