Diksha se snaží udržet dobrou formu, protože na Czech Open startuje pět Indů

BERON 21. června (PTI) Diksha Dagar si svou skvělou formu přenese i do Tipsport Czech Ladies Open, protože Ladies European Tour je v Royal Beroun Golf Clubu nachystána na další akční týden.

Diksha, který minulý týden skončil třetí, se poté, co se dělil o vedení v jedné fázi v posledním kole, posunul na 22. místo v závodě před Costa del Sol.

Bude mít spoustu společnosti se svými indickými kolegy, přičemž tento týden obdrží pozvánku Pranavi Urs spolu s pravidelnými účastníky, jako jsou Amandeep Drall, Fanny Kapoor a Riddhima Dilawari, vítězka 2022 Hero Women’s Indian Open.

Pranavi, která byla hlavním představitelem svého domácího turné, WPG Champion Tour v Indii, nyní dělí svůj čas mezi LET a Epson Tour v USA.

Amandeep Drall, Vani Kapoor a Ridhima Dilawari jsou všichni ve formě, protože druhá polovina sezóny se ve velkém blíží.

Diksha byl spárován s Annou Dawson z Isle of Man a Eleanor Givens a bude venku odpoledne, zatímco Pranavi bude hrát po boku Pascuala Cova z Holandska a Anne-Lise Caudal z Francie a vyjde ráno v 9:24. Od desátého odpaliště.

Prvním Indem, který bude sledovat akci, bude Riddhima, který hraje Mim Sang Kapong z Thajska a Lee Ann Bramwell z Walesu v 8:07.

Fanny jede již v 8:40 s Elenou Mossman ze Švýcarska a Annou Magnusson ze Švédska z prvního, a Amandeep Drall bude partner Helene Tammy Kreuzer z Německa a Laura Gomez-Ruiz ze Španělska těsně po poledni.

Ve městě je celá řada domácích favoritů připravených hrát před domácím publikem, včetně vítězky titulu LET z minulého týdne Kristiny Napoliové, která získala svůj první titul na LET na Amundi German Masters.

Klára Davidsonová Špilková skončila jako vicemistryně České republiky na ročníku 2022 po pouhém jediném výstřelu na dělené druhé místo a je zpět v naději, že po druhém vítězství na KPMG Women postoupí o jeden a získá svůj třetí titul na LET. Irština. otevřen loni.

V Race to the Costa del Sol je čtvrtá a v závislosti na výkonu Španělky Ana Pelaez Trevino by se mohla tento týden vyšplhat na vrchol s vítězstvím nebo druhým místem.

Mladá španělská hvězda má šanci předjet vedoucí Aditi Ashok tím, že bude efektivně cutovat a skončí na 62. nebo lepším místě.

Aditi Ashok tento týden není v poli, protože hraje turnaj Major, KPMG PGA.

Klub pořádá akci již čtvrtým rokem v řadě, po vítězství Dánka Emily Kristen Pedersen, Athaiah Theticul z Thajska a české amatérky Jany Milichové v posledních třech letech za sebou.

Pole 126 hráčů nastoupí tento týden na hřiště v 54jamkovém formátu hry, kde bude cut po 36 jamkách pro 60 nejlepších profesionálů a nerozhodných výsledků. PTI COR TAP