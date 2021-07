Vzácné grafické karty Gundam zbytečné při těžbě kryptoměn

Nedokážu to vysvětlit. Nemohu to ospravedlnit. ale já rozumím Gundam Zvláštní asociace fanoušků se speciální edicí GeForce RTX 3080 Gundam Karty na obrazovce. Je to baculaté, ale elegantní a přichází v kartáčované titanové bílé barvě. Je také nemožné najít, což je důvod, proč mohou být někteří lidé naštvaní, když vidí, že anonymně těží kryptoměnu.

jako první nahlášeno Grafické kartyNedávno byly objeveny drahé GPU Nguyenkonp Počítačový obchod ve Vietnamu je konzervován jako sardinky a pravděpodobně je prodává jako těžební soupravy pro kryptoměny. oznámeno v loňském roce, Asus RTX 3080 Gundam karty Je to čistá služba fanouškům ve velmi omezeném množství, která je vede k dalšímu prodeji za 2 000 až 3 000 $ na místech, jako je eBay. (Většina základních modelů RTX 3080 má MSRP 699 $, i když to v dnešní době samozřejmě tolik nenajdete.)

The Gundam30. léta nemají speciální vyvinutou specifikaci, ale tyto karty jsou obzvláště atraktivní pro horníky od jejich vzniku před tím, než Nvidia začala provádět uměle omezenou těžbu karet. To je problém pro Gundam Fanoušci, kteří chtějí mít tyto úžasné GPU, ale pravděpodobně teď nedostanou příležitost.

Zatímco problémy dodavatelského řetězce související s pandemií a rozmachem kryptoměny… vyvíjet velký tlak Na trhu grafických karet za poslední rok oba tyto faktory pomalu ustupuje. Například Nvidia podnikla určité kroky Izolace klientů na těžbu kryptoměny od běžných hráčů na PC A snižte efektivitu těžby pomocí nejnovějších karet. Mezitím jsou některé kryptoměny, například Ethereum, zdánlivě nastaveny na migraci Méně energeticky náročný těžební systém později tohoto roku.

G / O Media mohou dostat provizi

I když jsou tyto změny přínosné pro životní prostředí a pro lidi, kteří se pokoušejí postavit nebo upgradovat svůj herní počítač, na toto omezené kolo her je pravděpodobně příliš pozdě. Gundam 3080 GPU. Samozřejmě to není tak, jako by tam byl nedostatek bílé barvy a Gundam odznaky na světě, tak snad Asus zprávu přijme a rozhodne se vrátit Gundam RTX je v budoucnu mnohem bohatší.