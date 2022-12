Pokutový kop „Panenka“ provedený Hakimim se kvalifikuje do Maroka na mistrovství světa

Al Rayyan, Katar – čirá drzost. Jednoduchá implementace. Pak… delirium.

Achraf Hakimi proměnil rozhodující pokutový kop pro Maroko střelou známou jako „Panenka“ v penaltovém vítězství nad Španělskem, aby se jeho tým stal první arabskou zemí, která se v úterý dostala do čtvrtfinále mistrovství světa.

Místo toho, aby využil svou plnou sílu k úderu do míče, počkal Hakimi, až se španělský brankář Unai Simon vrhne po jeho pravici, než míč jemně přirazil do středu branky.

„Pokud máte dost odvahy to udělat, pak to dokážete,“ řekl marocký záložník Azzedine Onahi. „Nezáleží na tom, jak vstoupíte do míče.“

Poté, co Hakimi sledoval, jak míč bez překážek pluje, předvedl malý oslavný tanec a poté přidal k hravému tématu žonglováním se svými spoluhráči, do které části kurtu narazí na další oslavy.

Nakonec se tým setkal s Hakimi a zajal ho.

Technika pokutového kopu, kterou Hakimi používá, je pojmenována po českém hráči Antonínu Panenkovi, který ji představil mezinárodnímu publiku během finále mistrovství Evropy v roce 1976.

Hakimi, který hraje za Paris Saint-Germain a je považován za nejtalentovanějšího marockého hráče, se narodil v Madridu marockým rodičům a strávil 10 let v mládežnickém systému Realu Madrid. Jeho matka uklízela domy ve španělském hlavním městě a jeho otec byl obchodní cestující.

„Je rychlý a obratný. Poskytuje asistence a dává góly. Penaltové rozstřely,“ řekl Unahi. „Takže je to všemožný. (A) týmový hráč.“

Hakimi je jedním ze 14 členů 26členné marocké jednotky, kteří se narodili v zahraničí.

Brankář Yacine Bounou, který se narodil v Kanadě a hraje za španělskou Sevillu, zachránil pro Španělsko dvě penalty při penaltovém rozstřelu, který Maroko vyhrálo 3:0 po bezbrankové remíze po prodloužení.

Soupeřem Maroka ve čtvrtfinále bude v sobotu Portugalsko.

