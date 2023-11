Kosmické paprsky silnější než omg, které vědci našli v Utahu

Vědci hledají odpovědi na novou záhadu ve vesmíru poté, co teleskop v Utahu zachytil nejsilnější kosmické záření za více než tři desetiletí, tvrdí autoři knihy. Nové hledání Ve čtvrtek to vyšlo v časopise Science.

Má se za to, že záhadná, extrémně vzácná, superenergetická částice cestovala na Zemi z oblastí mimo Galaxii Mléčná dráha, ačkoli přesný původ této přeplňované částice z vesmíru zůstává záhadou. Někteří odborníci se domnívají, že kosmický paprsek, kterému se v japonské mytologii přezdívá částice Amaterasu podle bohyně slunce, mohl být generován neznámou fyzikou.

podle Článek vyšel v NatureClancy James, astronom z Curtinovy ​​univerzity v australském Perthu, řekl, že tento „úžasný“ objev nechal některé vědce přemýšlet, „co může produkovat tak vysokou energii“. Kosmické záření, pouhým okem neviditelné, jsou nabité částice – často proton – putující vesmírem z jiných galaxií a extragalaktických zdrojů rychlostí blízkou rychlosti světla.

Kosmické záření s energiemi nad 100 exaelektronvoltů (EeV) je detekováno zřídka. podle NASAKosmické záření neustále vstupuje do zemské atmosféry a „poskytuje jeden z mála našich přímých vzorků kosmického záření“. Téma Z vnějšku sluneční soustavy.“

Kosmické záření objevené před desítkami let mělo „více energie, než bylo teoreticky možné“

Nejsilnější kosmické záření, nazývané částice Oh-My-God, bylo objeveno před více než 30 lety a při jeho objevení naměřilo asi 320 exaelektronvoltů (EeV). Podle časopisu Nature je jeden EeV asi milionkrát větší, než dosahují nejvýkonnější urychlovače částic vyrobené člověkem.

„Nic v naší galaxii nemá kapacitu to produkovat a částice měla více energie, než bylo teoreticky možné pro kosmické záření putující na Zemi z jiných galaxií.“ Uvedlo to prohlášení univerzity v Utahu. „Ach můj“ částice by prostě neměla existovat.“

Nově objevené kosmické záření – poprvé zjištěné 27. května 2021 v Telescope Array v Millard County, Utah – mělo energii 240 MeV. Toshihiro Fujii, astronom z Ósacké Metropolitan University v Japonsku, objevil „překvapivé“ signály – které měly měření konzistentní s těmi, které produkuje supermasivní kosmické záření – při provádění rutinní kontroly dat na dalekohledu.

Skeptický Fuji zpočátku uvažoval, zda došlo k chybě, jako je nějaká chyba v softwaru, nebo zda detektory zařízení nebyly poškozeny něčím supervýkonným. Vysokoenergetické kosmické záření má obvykle relativně hladkou cestu vesmírem (což znamená, že by nemělo být ovlivňováno galaktickými a extragalaktickými magnetickými poli), což vědcům usnadňuje určení hvězdicového výbuchu, černé díry nebo galaxie, ve které se energie vyskytuje. . Spike pocházel z.

Kde vzniká vysokoenergetické kosmické záření?

Přesný původ těchto vysokoenergetických částic zůstává i po letech výzkumu nejasný. John Matthews, mluvčí pole dalekohledů centra, řekl, že když se vědci pokusili vystopovat částici Oh-My-God a tuto novou částici, její cesta ke zdroji nevedla k něčemu, co by mělo dostatečně vysokou energii, aby ji vyrobilo. University of Utah A spoluautor studie.

„To je ta záhada, co se sakra děje?“ řekl Matthews.

podle John Balesprofesor na University of Utah „Zdá se, že tyto události pocházejí z úplně jiných míst na obloze,“ říká spoluautor studie Dr. Zdá se, že největší dosud objevené vznikly z prázdných prostor nebo prázdného prostoru.

„Není to tak, že by existoval jeden záhadný zdroj.“ Směnky Řekl. „Mohou to být nedokonalosti ve struktuře časoprostoru, srážející se kosmické struny. Chci říct, mluvím jen o bláznivých nápadech, které lidé předkládají, protože neexistuje žádné konvenční vysvětlení.“

Fujii a jeho tým jsou v procesu upgradu pole dalekohledu tak, aby bylo čtyřikrát citlivější než dříve, což výzkumníkům umožní zachytit více těchto vzácných, vysokoenergetických kosmických paprsků a sledovat jejich původ s větší přesností.