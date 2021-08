Epidemiolog Larry Brilliant hovoří o vakcínách Delta

“Myslím, že jsme blíže k začátku, než jsme teď.” [of the pandemic]Není to proto, že by proměnná, na kterou se nyní díváme, vydržela tak dlouho, řekl Brilliant, zakladatel a generální ředitel Pandefense Advisory.

Brilliant řekl, že jeho modely ohnisek Covid v San Francisku a New Yorku předpovídají „invertovanou epidemiologickou křivku ve tvaru písmene V“. Vysvětlil, že to znamená, že se infekce velmi rychle zvyšuje, ale také bude rychle ubývat.

“Mohlo by to znamenat, že se jedná o šestiměsíční jev v zemi, nikoli o dvouletý. Ale upozorňuji lidi, že se jedná o variantu delta a nedochází nám řecká písmena, takže tam může být více pojď, “řekl.

Epidemiolog řekl, že je malá šance, že vznikne „super varianta“ a že vakcíny proti tomu nezabírají. Dodal, že přestože je tyto věci obtížné předvídat, jde o nenulovou pravděpodobnost, což znamená, že ji nelze vyloučit.

„Pokud by k tomu došlo, je to katastrofická událost a my musíme udělat vše pro to, abychom tomu zabránili,“ řekl Brilliant. „A to znamená, že se nechá očkovat každý – nejen ve vaší oblasti, nejen ve vaší rodině, nejen ve vaší zemi, ale po celém světě.“