Jiří Procházka-Glover Teixeira Rematch Set pro UFC 282 v Las Vegas

Šampion UFC v lehké těžké váze Jiří Procházka poprvé postaví svůj titul na řadu, když se utká s mužem, který ho porazil o pás, Gloverem Teixeirou.

Odvetný zápas se odehraje na UFC 282, které je naplánováno na 10. prosince v T-Mobile Areně v Las Vegas, potvrdil dnes pro Sports Illustrated šéf obchodu UFC Hunter Campbell.

Devětadvacetiletý Procházka (29-3-1 MMA, 3-0 UFC) získal titul v červnu tím, že se v pátém kole podrobil strhujícímu zápasu tehdejšímu šampionovi Teixeira v Singapuru. Pro českého borce to bylo třinácté vítězství v řadě, který poté přiznal, že i přes zisk titulu není se svým výkonem úplně spokojen.

Mezitím je 42letý Teixeira (33-8 MMA, 16-6 UFC) jednou z nejoblíbenějších osobností v propagaci. Brazilský veterán byl v úvodním setkání s Procházkou před dvěma ze tří bodovacích karet rozhodčích, ale pouhých 28 sekund před soutěží, která byla oceněna večerní prémií „Fight of the Night“, podlehl zadnímu plynu. Nyní by dostal šanci na vykoupení šest měsíců po ztrátě titulu.

S přidáním do sestavy karta UFC 282 aktuálně obsahuje:

Šampion Jerry Procházka vs. Glover Teixeira – pro šampionát v lehké těžké váze

Jan Blachovich vs Magomed Ankalajev

Robbie Lawler vs Santiago Ponzenibio

Alexander Gustafson vs Ovince Saint Preux

Joaquin Buckley vs Chris Curtis

Dricos de Plessis vs. Darren Tell

Chris Dawkos vs Jerzinho Rosenstrwick

Dalcha Lungiambula vs. Edmen Shahbazyan

Alexander Hernandez vs. Billy Cuarantello

TJ Brown vs Eric Perez

Daniel da Silva vs Vinicius Salvador

Ronnie Lawrence vs Cameron Seaman

