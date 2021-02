Verze klasické české chůze poznámky „Karpatské hry“ v angličtině – Brno Deli

Anglickou verzi „Karpatských her“ zahájil český skaut a přírodovědec Miloslav Neverly na internetu. Kniha, kterou si vážili čeští a slovenští milovníci přírody, je nostalgickou zprávou o „lehké procházce“ v rumunském karpatském pohoří. Zdroj obrázku: Freepik / Ilustrativní fotografie.

Jedna z písem Miloslava Neverlyho, Karpatské hry, Byl přeložen do angličtiny. Kniha byla napsána a neoficiálně publikována v 80. letech, kopírována a sdílena čtenáři. v této chvíli , Karpatské hry Často čtete o táboráku a dokonce vás citují zpaměti. S vydáním díla v angličtině si mezinárodní čtenáři mohou konečně užít příběhy, které jsou po desetiletí oblíbené u českých turistů.

Skauti byli v bývalém Československu zakázáni třikrát – poprvé za nacistické okupace během druhé světové války, znovu v roce 1948, kdy se dostali k moci komunisté, a potřetí během represí, které následovaly po Pražském jaru v roce 1968. Autor Miloslav Neverli, přezdívaný „Prezident“ („Náčelník“) se narodil v Praze v roce 1933 a ke skautskému a sokolskému hnutí se připojil krátce po skončení druhé světové války. V 70. letech vedli Neferly a jeho přítel Miloš Zapletal skupinu zvědů maskovaných jako turistický sportovní klub. Vzhledem k tomu, že v době komunismu nebylo mnoho možností cestování, organizovali skauti pěší výlety do římských hor.

Nikdy se také nestal slavným spisovatelem vyprávějícím příběhy o přírodním prostředí. Jeho nejslavnější díla jsou Kniha o horách ostrovaA Chuť morušek A nejlepší skupina Vážte si hory Československa. V jednu chvíli byl požádán, aby napsal komplexní text o římském pohoří až po poslední palandu a znamení, ale to bylo proti jeho povaze. Místo toho se nechal inspirovat k psaní Karpatské hry Trochu jiný účet než tradiční cestovní průvodci.

Fotografie: Karpatské hry Miloslav Neverly. Kredit: KB / BD.

„Hry“ nejsou hry v doslovném smyslu, nýbrž filozofické svědectví o kráse římských Karpat a Neverly líčí turistiku nejen jako koníček, ale jako příležitost pěstovat vnitřní moudrost. Nikdy nepsal osobně básnickým stylem a v povídkách zaznamenal 35 hor a přidal 13 her, které odrážejí radosti a svobodu být „poutníkem“ a „poutníkem“. Autor pomocí vizuálních prvků aktivně zaměstnává čtenáře s cílem zprostředkovat hlubší a přesnější význam. Přímo oslovuje čtenáře jako „malého bratra“, čímž má být sladkým výrazem pro vytvoření známého tónu. Je třeba mít na paměti, že příběhy měly být čteny mladými ilegálními skauty v 80. letech, aby vyvolaly pocit touhy po existenci v přírodě a objevily větší vize.

Zveřejňování v anglickém jazyce je možná docela aktuální, protože mnoho lidí po celém světě se obrací k přírodě kvůli zábavě a naplnění. Umožňuje také Čechům sdílet část své kultury s cizinci, protože sdílená láska k přírodě lidi sbližuje. minulý rok , Karpatské hry Přeložil Benjamin Lovett a vydal Junák – Český skauting z Kaprálova mlýna, několik kilometrů za Brnem.

Umíráte, abyste věděli, co to znamená procházet se s lehkým srdcem? Stažení Karpatské hry Volný, uvolnit Tady Najdete to venku.



