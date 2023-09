Bývalí mistři Evropy Ajax a Marseille hrají ve skupině Evropské ligy s Brightonem a AEK Atény

Tisková agentura







V pátek se při losování postavili bývalí mistři Evropy Ajax Amsterdam a Marseille proti rivalům z Premier League Brightonu a AEK Atény v jedné z nejtěžších skupin Evropské ligy.

Brighton bude hrát v evropské soutěži poprvé ve 122leté historii klubu poté, co skončil šestý jako nejlepší klub v první divizi v minulé sezóně.

Liverpool, trojnásobný vítěz evropské soutěže druhé divize, byl vylosován proti Union Saint-Gilloise, Toulouse a rakouskému Lasku. Liverpoolský záložník Alexis McAllister nyní může hrát proti svému staršímu bratrovi Kevinovi, který je obráncem v belgickém klubu Union.

West Ham, evropský šampion, bude hrát s Olympiacos, Freiburg a srbským klubem, zatímco Roma, který trénuje José Mourinho, se pokusí probojovat do třetího evropského finále v řadě ve skupině, ve které je Slavia Praha, Šerif a Servet. Villarreal, mistři Evropy 2021, spadali do skupiny, která zahrnuje Rennes, Maccabi Haifa a Panathinaikos.

Když Marseille a Ajax vyhrály Ligu mistrů v roce 1993 a 1995, Brighton byl bojující klub třetí ligy, který se brzy potopil dále.

Od roku 1997 do roku 1999 musel Brighton opustit své domovské město, aby mohl hrát na vypůjčeném hřišti vzdáleném asi 100 kilometrů (70 mil). Seagulls se vrátili do anglické Premier League v roce 2017.

„Pokud se vrátíme o 25 let zpět do temných dnů klubu, mnoho (fanoušků) by si pravděpodobně nepomyslelo, že se to stane,“ řekl výkonný ředitel Brightonu Paul Barber v Monaku.

Další skupiny jsou: Bayer Leverkusen, Karabagh, Molde a Hacken. Atalanta, Sporting Lisabon, Sturm Graz a Raku Czestochowa; Rangers, Real Betis, Sparta Praha a Aris Limassol.

Zápasy skupinové fáze začnou 21. září a skončí 14. prosince. Vyřazovací kola mají začít v únoru, finálový zápas se uskuteční 22. května v irském Dublinu.

Zatímco o 32 miliard eur (2,17 milionů dolarů) na odměnách UEFA se dělí kluby Ligy mistrů, klubový fond Evropské ligy činí 465 milionů eur (504 milionů dolarů).

evropské ligy

Skupina A: West Ham (Anglie), Olympiacos (Řecko), Freiburg (Německo), TSC (Srbsko).

Skupina B: Ajax (Nizozemsko), Marseille (Francie), Brighton (Anglie), AEK Atény (Řecko).

Skupina C: Rangers (Skotsko), Real Betis (Španělsko), Sparta Praha (ČR), Aris Limassol (Kypr).

Skupina D: Atalanta (Itálie), Sporting Lisabon (Portugalsko), Sturm Graz (Rakousko), Rakov Czestochowa (Polsko).

Skupina E: Liverpool (Anglie), Lusk (Rakousko), Union Saint-Gilloise (Belgie), Toulouse (Francie).

Skupina F: Villarreal (Španělsko), Rennes (Francie), Maccabi Haifa (Izrael), Panathinaikos (Řecko).

Skupina G: Roma (Itálie), Slavia Praha (Česká republika), Sheriff (Moldavsko), Servette (Švýcarsko).

Skupina H: Bayer Leverkusen (Německo), Karabach (Ázerbájdžán), Molde (Norsko), Hacken (Švédsko).

___

Evropská konferenční liga

Skupina A: Lille (Francie), Slovan Bratislava (Slovensko), Olympia Ljubljana (Slovinsko), KI Klaksvik (Faerské ostrovy).

Skupina B: Gent (Belgie), Maccabi Tel Aviv (Izrael), Zorya Luhansk (Ukrajina), Bredablik (Island).

Skupina C: Dinamo Záhřeb (Chorvatsko), Viktoria Plzeň (Česká republika), Astana (Kazachstán), Balkani (Kosovo).

Skupina D: Club Brugge (Belgie), Bodo/Glimt (Norsko), Besiktas (Turecko), Lugano (Švýcarsko).

Skupina E: AZ Alkmaar (Nizozemsko), Aston Villa (Anglie), Legia Varšava (Polsko), Zrinjski (Bosna a Hercegovina).

Skupina F: Ferencváros (Maďarsko), Fiorentina (Itálie), Genk (Belgie), Kocareki (Srbsko).

Skupina G: Eintracht Frankfurt (Německo), PAOK Soluň (Řecko), Helsinky (Finsko), Aberdeen (Skotsko).

Skupina H: Fenerbahçe (Turecko), Ludogorets (Bulharsko), Spartak Trnava (Slovensko), Nordsjälland (Dánsko).