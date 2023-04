Ministr a administrativa viděli ve filmu více z pošty

Více než dvacet let pracoval pro Českou poštu. S dvacetikilogramovým vozíkem objíždí své okolí každý den, ale většinou.

22 000 čistého měsíčně za doručování balíků a mají nárok na výhody. Takže musí mít druhou práci. Nyní se bojí, že porod po blížící se demobilizaci fyzicky nezvládne.

„Pošta byla viděna pouze ve filmu,“ řekl ministru vnitra Vítu Rakošanovi (Stan) a vedení státního podniku.

„Jsme nervózní, napjatí, smutní,“ vysvětluje v rozhovoru pro Spravhi pražská porodní asistentka Sesnam. Ze strachu z napomenutí raději zůstala v anonymitě, ale učitelé znali její identitu.

Řekl vám management, jak bude vaše práce vypadat za dva měsíce?

Nikdo to zatím neřekl nahlas. Kdyby propustili 500 doručovatelů, kdo by? Lidé jsou teď na Chek Post tak naštvaní, že jsme hromosvod. Každý den dáme jeden kampus a ostatní jsou ochotní. Vyplývá to ze skutečnosti, že každý den nosíme tři dny pošty. Tak to je úleva.

Druhá vlna propouštění Podle interního dokumentu, který získal Seznam Zpravy, hrozí zrušení až 529 dalším pracovním místům, převážně doručovatelům. Pro poštu bude odcházející pracovní síla menší. Úřad práce v pátek vyhlásil druhé kolo hromadného propouštění. Přepravci zpráv v podstatě přijdou o práci a pravděpodobně bude propuštěno až 442 zaměstnanců na této pozici. Propouštění se dotkne i doručovatelů balíků.

Jaký máš teď pracovní den?

Do práce se dostávám před šestou ráno a pak jdeme do třídírny vyzvednout věci. Řadíme ji na běžnou poštu a doporučenou poštu. Sepíšeme doporučení, zabalíme to a vyrážíme.

Na Poště pracujete přes dvacet let, jak vnímáte současné propouštění a zrušení 300 poboček?

Myslím, že to běželi deset až pět. Proto jsem teď zavolal. Už se na to nemůžu dívat. Potřebujeme pošťáka, aby se nás zastal. Situace v práci je špatná. Jsme napjatí, napjatí a naštvaní. Navíc nevíme, co se stane. Obáváme se, že to od 1. července fyzicky nezvládneme. Ve skutečnosti nebudou materiály dodány předem. Nesmíme si nic posílat, všechno musíme nosit. A zbytek příspěvků není zesílen. Kvalita doručování balíků se bude dále zhoršovat. READ Saúdská Arábie a Česká republika uzavřely své ambasády v Afghánistánu

Zkontrolujte reakci Mluvčí České pošty Matias Vittek reagoval na obavy poštovního doručovatele, že od 1. července bude více práce. „Opatření budou zavedena tak, aby v žádném případě nedocházelo k narušení. Objem vývozu listovních zásilek se neustále snižuje o 10 procent ročně s výrazným dopadem na objem přepravovaných materiálů povinnými datovými schránkami poštovních dopravců.“ “ uvedla mluvčí v prohlášení pro Seznam Zprávy.

Není to ziskové, takže je těžké najít lidi. V obou mých oblastech jsou dobří lidé a bylo by těžké je ztratit. Hodně tam běží emoce. Lidé nás nyní litují a litují nás.

Jak podle vašich zkušeností v oboru vnímají senioři snižování počtu zaměstnanců a zavírání poboček?

My lidé jsme pro ně velmi důležití. Jsme jediní lidé, kteří je ten týden nebo měsíc často vidí. Měl jsem paní, která uměla jen sedět nebo ležet a musela jít pár metrů, aby mi otevřela a trvalo to dvacet minut. Když jsem jí přinesl důchod, sedl jsem si na schody, vyplnil papíry a čekal, až přijde. Takový člověk nemůže stát frontu na poště.

Nejen to – někteří lidé, které známe roky, jsme téměř součástí jejich rodiny a řešíme věci, o kterých ani neví. Myslím, že pošta podvedla spoustu zákazníků. Ale ona je nepotřebuje…

Pošta oznámila úřadu práce propouštění doručovatelů. Kde většina z nich skončí? Podle interního dokumentu, který získal Seznam Zpravy, hrozí zrušení až 529 dalším pracovním místům, převážně doručovatelům. Pro poštu bude odcházející pracovní síla menší.

Co říkáte například na argument, že by senioři měli převádět více svých důchodů na své účty a využívat možnosti online plateb?

To je nesmysl. Mnoho lidí tuto techniku ​​neovládá. Staří lidé nemají čas, protože létáme. Ten den nebudeme mít jen jeden okres. Když jsou kolegové pryč kvůli dovolené nebo nemoci, zůstává z nás jen část. Umím si to představit, a proto se toho tak bojím. Nejsou schopni nám poskytnout úplné informace a všichni z jejich chování cítíme, že je jim to jedno. READ Jak sledovat Bislet Diamond League 2021

Svou práci miluji, ale za daných okolností a v mém věku nevím, jestli to fyzicky zvládnu. Chci zůstat, ale nechci se dostat do situace, kdy to nezvládnu. Check Post může poskytnout luxus nechat tvrdě pracující a disciplinované zaměstnance odejít. Vedení nerespektuje své zaměstnance a poškozuje dobrou pověst společnosti Check Post.

Rakouský ministr říká, že Česká republika bude mít největší síť poboček v Evropské unii, i když počet poboček bude ubývat.

Ministr snad nechodí na poštu vyzvedávat dopisy a není důchodce, který nemůže chodit. Z ministra a jeho praxe jsem zklamaný. Zároveň jsem byl jeho volič a moc jsem se těšil, až to bude uklízet.

Zvu vedení České pošty a pana ministra, aby přišli k nám do skladu a ukázali nám, jak se mají pohodlně se svými kočáry, kufry, kufry a kufry. Právě viděli Poštu ve filmu a rozhodují se o něčem, o čem nic nevědí.

A co výhody, které můžete získat prací pro Vězeňskou službu nebo Úřad práce?

Po všech těch letech na mě rozhodně čekají s otevřenou náručí. Ale mám pracovní nabídku, kterou vážně zvažuji.

Víte vy a váš kolega, že dostanete výpověď?