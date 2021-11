Český prezident Miloš Zeman, který byl ve čtvrtek pozitivně testován na koronavirus, v neděli jmenoval nového premiéra země, aby seděl v otevřené krychli.

Pan. Zaman (77) byl v sobotu propuštěn z pražské nemocnice a v současné době je držen na samotce. Aby mohl jmenovat Petra Fialu premiérem, převalil se na invalidní vozík v průhledné krabici, kterou tlačil pracovník v kompletním ochranném oděvu. Původně měl tuto akci provést v pátek, ale událost byla odložena poté, co měl pozitivní test.

Pokud by se to stalo před dvěma lety, vidět světového lídra v krychli by mohlo být významným důvodem ke znepokojení, ale protože nedělní akce probíhala normálně, ostatní účastníci se volně pohybovali po místnosti v maskách. Pan. Fiala a ostatní řečníci stáli na mikrofonu a mluvili směrem ke kostce, Mr. Zaman promluvil zevnitř pomocí jiného mikrofonu.

Pan. Německé zdraví je v zemi pro obavy a spekulace; Má cukrovku a neurologické onemocnění nohou, a tak začal v dubnu používat invalidní vozík. On Hospitalizována v říjnu, Ale vláda poskytla málo informací o jeho konkrétních zdravotních problémech.