Thajsko odsoudilo muže k 50 letům vězení za urážku monarchie

Thajský odvolací soud ve čtvrtek prodloužil muži trest odnětí svobody na 50 let za urážku monarchie, což je podle skupiny zákonných práv nejpřísnějším trestem, jaký byl kdy uložen podle přísného zákona o lese majesté v zemi.

Mongkol Therakhot, 30 let, internetový prodejce oblečení a politický aktivista ze severní provincie Chiang Rai, byl původně v roce 2023 odsouzen k 28 letům vězení za příspěvky na sociálních sítích, které byly považovány za škodlivé pro krále.

Odvolací soud v Chiang Rai ve čtvrtek uznal Mongkola vinným z asi tuctu dalších porušení zákona o majestátu lesa a přidal mu 22 let k trestu, uvedli thajští právníci pro lidská práva v prohlášení.

Thajsko má jedny z nejpřísnějších zákonů o lese majestátu na světě a za kritiku krále, královny nebo korunního prince může být za každý trestný čin odsouzeno až 15 let vězení, takže i mluvit o královské rodině je riskantní.

Tresty pro odsouzené podle paragrafu 112 thajského trestního zákoníku nebo zákona o lese majeste mohou trvat desítky let a v posledních letech byly souzeny stovky lidí.

Mongkol, známý také jako „Puspas“, byl zatčen v dubnu 2021 kvůli 27 příspěvkům, které na Facebooku zveřejnil během března a dubna téhož roku. Trestní soud ho uznal vinným ze 14 trestných činů lesa majestátu a v lednu 2023 ho odsoudil k 28 letům vězení.

Obsah příspěvků nebyl jasný.

Odvolací soud ve čtvrtek nejen potvrdil Mongkolovo předchozí odsouzení, ale dodatečně ho odsoudil v 11 ze 13 případů, které nižší soud dříve zamítl, čímž mu uložil delší trest, uvedl TLHR.

Soud Mongkolovi řekl, že mu byl trest snížen o třetinu kvůli jeho spolupráci při řízení.

Nejvyšší soud zamítl Mongkolovu žádost o propuštění na kauci, ale TLHR uvedl, že se proti rozsudku hodlá odvolat.

„Rekordní 50letý trest odnětí svobody uložený (Mongkolovi) za jeho příspěvky na Facebooku je nepopiratelný, že thajský zastaralý zákon o lese majestátu nutně potřebuje reformy,“ řekl Akarachai Chaimanikarakati, vedoucí advokacie v TLHR.

Akarachai řekl, že jde o „budíček“, aby vláda „pozměnila zákon a uvedla jej do souladu s mezinárodními standardy“.

„Thajsko nemůže očekávat, že se koncem tohoto roku stane členem Rady OSN pro lidská práva, pokud odmítne oslovit slona v místnosti,“ řekl.

Předchozí rekordní uvěznění za les majeste bylo v roce 2021, kdy byla Anchan Preelaert (65) odsouzena na 43 let vězení za sdílení zvukových klipů na YouTube a Facebooku v letech 2014 až 2015, které byly považovány za kritické vůči královské rodině království. Soud původně Anshan poslal na 87 let do vězení, ale kvůli uznání viny ho snížil na polovinu.

po léta, Organizace pro lidská práva Aktivisté za svobodu projevu uvedli, že lèse majeste byla použita jako politický nástroj k umlčení kritiků thajské vlády.

Kdokoli – běžní občané i vláda – může jménem krále vznést obvinění z lesa majeste, i když není přímo zapojen do případu.

Skupiny na ochranu lidských práv však tvrdí, že právo na svobodu projevu v Thajsku je stále více napadáno od roku 2020, kdy po celé zemi vypukly protesty vedené mládeží požadující ústavní a demokratické reformy, které zahrnovaly snížení moci a vlivu armády v politice a reformy mocná monarchie. .

Od začátku těchto protestů v červenci 2020 bylo stíháno nejméně 1938 lidí za účast na politických shromážděních a projevy, z nichž 286 se týkalo dětí, uvedla TLHR.

Skupina dodala, že nejméně 262 lidí bylo v tomto období obviněno z lesa majeste.

Mezi nejznámější případy patří významný aktivista a právník Arnon Nambakterý byl v září odsouzen ke čtyřem letům vězení za projevy projevu, který pronesl v říjnu 2020. Arnon byl jedním z prvních aktivistů, kteří během protestů veřejně vyzývali k reformě monarchie.

Začátkem tohoto týdne odsoudil trestní soud Arnona k dalším čtyřem letům vězení za tři příspěvky na Facebooku „kritizující použití článku 112 a rozpočtu na nemovitosti,“ uvedl TLRH.

Soudy s Lèse Majeste pokračují v Thajsku navzdory civilní vládě, která je nyní u moci, po téměř deseti letech vlády podporované armádou.

Později tento měsíc bývalý vůdce strany Move Forward Pita Limjaroenrat čelí dvěma rozsudkům, které by mohly vést k jeho zákazu činnosti v politice a rozpuštění strany.

Pokroková strana získala v loňských všeobecných volbách největší počet hlasů, ale nebylo jí zabráněno sestavit vládu, protože se jí nepodařilo získat podporu poslanců pro svou královskou reformní agendu.

Mezi rozsudky patří i rozhodnutí Ústavního soudu o tom, zda Pieta usiloval o svržení monarchie prostřednictvím své volební kampaně za novelizaci zákona o lese majeste.

Jiný arbitr rozhodne, zda porušil volební zákony tím, že se ucházel o úřad, když vlastnil akcie mediální společnosti – toto tvrzení odmítá.