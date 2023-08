Zpráva uvádí, že Google a Universal Music Group vyjednávají o hudebním nástroji generovaném umělou inteligencí

Aktualizováno: 8. srpna 2023, 20:32 EST

horní linie

Google a Universal Music Group diskutují o tom, zda licencovat melodie a vokály umělců pro hudbu generovanou umělou inteligencí, podle na finanční časynásleduje nedávný trend hudby generované umělou inteligencí, která čelila odporu – a podpoře – ze strany hudebních vydavatelství a umělců.

AFP přes Getty Images

klíčová fakta

Universal Music – která zastupuje umělce jako Drake, Ariana Grande a Taylor Swift – a Google vyvíjejí nástroj pro uživatele k vytváření hudby generované umělou inteligencí pomocí umělcova hlasu, textů nebo zvuků, finanční časy zmíněno. Dohoda zaplatí držitelům autorských práv právo vytvářet hudbu, zatímco umělci budou mít možnost se přihlásit. O podobném produktu s Googlem podle Googlu jedná i Warner Music Group časy. Google ani Universal Music okamžitě nereagovaly na žádosti o komentář Forbes.

Zásadní citát

Generální ředitel Warner Music Robert Kinkel Řekl Během úterního oznámení o výdělcích společnosti, že „se správným rámcem“ bude umělá inteligence schopna „umožnit fanouškům skládat komplimenty svým hrdinům prostřednictvím nové úrovně obsahu řízeného uživateli“.

Hlavní kritik

Drake vyjádřil svůj odpor k hudbě generované AI na začátku tohoto roku poté, co se objevil v několika deepfake. návrh Po vydání singlu: „This Is the Last Straw.“ Sting řekl, že „bude bitva“ mezi „lidským kapitálem“ a umělou inteligencí, která podle něj „na mě vůbec nezapůsobila“. podle do BBC.

proti

Několik umělců podpořilo vývoj hudby generované umělou inteligencí, včetně Grimes, kteří Řekl Kdokoli může vytvořit písně pomocí jejího hlasu „bez pokuty“, pokud obdrží 50% podíl na licenčních poplatcích. Paul McCartney v červnu oznámil, že koncem tohoto roku bude vydána nová píseň Beatles poté, co McCartney řekl, že umělá inteligence byla použita k „extrahování“ hlasu Johna Lennona ze staré demo kazety k vytvoření „poslední nahrávky Beatles“.

hlavní pozadí

Regulace a omezení hudby generované umělou inteligencí se v posledních měsících zvýšily. Universal Music odeslal soubor dopis v dubnu na streamovací služby, které je žádají, aby zablokovaly přístup programů AI na jejich platformy, aby nacvičovaly texty a melodie chráněné autorskými právy. Generální právní zástupce Universal Music Jeffrey Harleston Řekl během slyšení v Senátu minulý měsíc, že ​​„hlas umělce je často nejcennější součástí jeho živobytí a veřejné osobnosti“. Americký úřad pro autorská práva uvedl, že bude ukládat autorská práva pouze k dílům „vytvořeným člověkem“, nikoli k „registraci děl vyrobených strojem“. Google propuštěn Experimentální hudební nástroj umělé inteligence vytvořený v květnu, který vyvíjí skladbu na základě textové zprávy. Meta vydala počátkem tohoto měsíce svůj nástroj AI pro tvorbu hudby, který byl vyškolen na 20 000 hodinách licencované hudby, kterou Meta vlastní.

Další čtení

Google a Universal Music vyjednávají o falešné dohodě o umělé inteligenci (finanční časy)

Meta spouští nástroj pro tvorbu hudby pomocí AI – zde je to, co byste měli vědět (Forbes)

Hudba generovaná umělou inteligencí je zde – „zpívána“ hvězdám jako Drake a Ariana Grande – ale může být zcela nelegální (Forbes)

Následuj mě Cvrlikání. Pošlete mi bezpečný tip.