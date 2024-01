Bethesda již stanovila svůj plán aktualizací Starfield na rok 2024, který zahrnuje aktualizace každých šest týdnů od února. Ještě před tím však přichází aktualizace, která se příští týden dostane do beta větve Steamu. Nepřidá zásadní nové funkce, ale obsahuje „přes 100 oprav a vylepšení“.

„Příští týden, 17. ledna, uvedeme dosud největší aktualizaci StarfieldGame do Steam Beta s více než 100 opravami a vylepšeními, s plánovaným datem vydání pro všechny hráče o dva týdny později,“ napsala Bethesda na vnitřní stěny Elonu. Spirit of Musk Cavity (dříve Twitter).

„Tato aktualizace obsahuje několik oprav pro questy. Problémy Eye of the Storm, jako například nemožnost připojit se k Legacy nebo nezahájit přenos dat a chrámy, které se neobjevují v Into the Unknown, nezabrání Constellation v prozkoumávání vesmíru.“

„Kromě toho tato aktualizace poskytuje vylepšení stability a několik grafických vylepšení, od další podpory širokoúhlého zobrazení po vylepšené textury, osvětlení a stíny.

„Další opravy a vylepšení zahrnují geometrii slunečního kotouče, stíny planetárních prstenců, srovnané objekty, které se znovu objevují při návratu na základnu, označení nepřístupných lodních poklopů a další opravu pro asteroidy sledující lodě.“

Říká se, že úplná sada poznámek k opravě bude zveřejněna, až bude aktualizace vydána 17. ledna.

Opravy chyb jsou velmi dobré, ale aktualizace přicházející později v tomto roce vypadají transformativněji, a proto jsou vzrušující. Bethesda vylepšila mapy měst, podporu pro dlouho potvrzený mod, „nové způsoby cestování“ a také rozšířené funkce, jako je větší přizpůsobení lodi a jemnější nastavení obtížnosti. Nechal jsem Starfield připnutý z naděje, abych vydržel.