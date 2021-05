Nový Pokémon Blastoise Snap je jedním z jeho nejkouzelnějších momentů

Musí jít, jeho lidé ho potřebují

Existuje spousta událostí skrytých v Nový Pokémon Snap. Některé z nich jsou poměrně složité a vyžadují stejný druh načasování a umístění jako původní hra Nintendo 64.

Blastoise naopak není přísně tajné. Hra vás k tomu v podstatě nasměruje. Ale je to určitě jeden z nejlepších okamžiků, které jsem na tomto novém viděl pop. (Jen pozor, bude Lehké spoilery Chcete-li pokračovat – pokusím se to snížit na minimum, ale pokud to nechcete vědět, raději si to odskočte.)

Po dokončení příběhu Nový Pokémon SnapMůžete odemknout řadu nových funkcí a cílů po hře, abyste je pronásledovali. Můžete také získat povolení od profesora Mirrora navštívit Reef během večera, což je velmi jedinečná příležitost. Zatímco jiné biomy mají variace dne a noci, večer je opravdu zábavný čas na návštěvu korálových útesů – je to příležitost „zlaté hodiny“ střílet Pokémony.

Při procházení touto novou oblastí vás hra znovu upozorní na vířivku. To bylo během dne, ale zkoumání naznačuje, že se něco velkého zdá být ve středu víru. Poté, co jsem ve středu hodil letku Fluffruit a Illumina, viděl jsem, jak se vynořil tvar: rotující projektil Blastoise, který brzy poté zaujal pozici Supermana a vyrazil rychlostí světla.

Není to tajné jako některý z legendárních Pokémonů ve hře, nebo dokonce některé z nejzáhadnějších interakcí. Ale Blastoise spolu s večerní silnicí Golden Hour vypadá jako roztomilá poznámka, která vyvrcholí dlouhým fotografickým výletem. Viděl jsem výšky hor, dna jeskyní, horko sopky a hořkou zimu na zasněženém severu; Nyní sledujte, jak tato blastoise letí.

Fanoušci Všimněte si také Že byl tento magický tryskáč Blastoise Pokémon Mango. Pozdravy nebo jen několik lidí uznává majestátní milost Flying Water Cannon Turtle? Můžeš být soudcem. Jsem rád, že ačkoliv na obzoru nejsou evoluční záhady, Nový Pokémon Snap Stále mě to může překvapit. Více mých myšlenek najdete v naší recenzi nové hry zde.