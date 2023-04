První exhibiční zápasy odehraje NHL v září v Austrálii

Napsal Stephen Wino

NHL poprvé nefunguje, Los Angeles Kings a Arizona Coyotes se v září utkají v Austrálii.

Výlet oznámený v úterý je prvním vpádem ligy na jižní polokouli.

Kings and Coyotes se ve dnech 23. až 24. září v Melbourne utkají ve dvou exhibičních zápasech v Rod Laver Areně – centrálním dvorci tenisového turnaje Australian Open. Austrálie bude čtvrtým kontinentem, který bude hostit zápasy NHL.

„Arizona Coyotes a Los Angeles Kings jsou dva z mladých, nadějných týmů v naší lize a patří mezi nejinovativnější a nejdobrodružnější franšízy,“ uvedl komisař Gary Bateman v prohlášení. „Těšíme se na jejich zápasy v Rod. Laver Arena a znají tuto historii. — návštěva, která zapůsobí na mnoho našich vášnivých fanoušků v Austrálii a přiměje tolik sportovních fanoušků v celé zemi milující sporty uchvátit naší skvělou hrou.“

Organizace Kings i Coyotes předtím hrály hry mimo Severní Ameriku, než souhlasily s odchodem do Austrálie.

Momentálně je v NHL jeden Australan, Nathan Walker ze St. Louis Blues. S Blues podepsal až do příští sezóny a nedávno řekl, že je zklamaný, že ho nezvedli.

„V hokeji by to bylo skvělé,“ řekl Walker. „Doufám, že to doma rozvinou trochu víc. Vím, že všichni moji kamarádi doma jsou opravdu nadšení, že se na to půjdou podívat.“

