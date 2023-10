Vysilující Středoevropská rally korunuje mistra světa Rovanpera

Byla to těžší rally, než se čekalo, špinavá a mokrá Povrchy Až do soboty, která značně zkomplikovala život řidičům, se tento víkend konala na silnicích České republiky, Rakouska a Německa. Thierry Neuville urval vítězství v první středoevropské rally na palubě Hyundaie, který dokázal využít výjezd Elfyna Evanse ze závodu na Toyotě kvůli nehodě v RZ11, což mu umožnilo předjet ho v pořadí, ale především to vedlo k inteligentní řízení závodu Calle Rovanpera (Toyota), kterému stačilo dobré umístění, aby byl podruhé za sebou korunován mistrem světa. S jeho týmovým kolegou a přímým rivalem o titul mimo obraz, Fin, který do té doby dominoval na mokrém a špinavém místě v pátek a sobotu, podstoupil několik dalších rizik, aby zůstal v turnaji. Před závodemVedení v celkovém pořadí ale nakonec raději udržel a závodní žezlo přenechal Neuvilleovi.

Z hlediska pneumatik byla strategie týmu silně podmíněna povětrnostními podmínkami, které byly horší, než se očekávalo, a rychlostní zkoušky v pátek a sobotu se ukázaly být těžší, než mnozí v předvečer závodu očekávali. závodEtapy se vyznačovaly bahnitým dnem, kvůli řezání a rychlosti. Povrchy navíc kvůli vydatným dešťům více klouzaly. Mokré pneumatiky Cinturato tedy ovládly scénu v pátek a sobotu. Měkké pneumatiky P Zero, které byly pro tuto rally klíčové, po svém prvním vystoupení na úvodních dvou rychlostních zkouškách v Praze jistě znovu získaly prostor od druhých průjezdů v sobotu, kdy byly rychlostní zkoušky méně mokré než ráno. . V neděli, jak inženýři Pirelli předpověděli ve své analýze po průzkumu, se pneumatiky P Zero Hard objevily také na téměř všech vozech (výjimkou byly Toyoty Rovanpery a Sébastiena Ogiera, kteří to nejlépe uměli na měkkých pneumatikách), a to díky suchu. asfalt a vyšší teploty.

Citát Pirelli

Terenzio Testoni, aktivní ředitel Pirelli Rally: „Pneumatiky Cinturato Wet opět prokázaly svou spolehlivost i v takto obtížných podmínkách s asfaltem, na kterém byla velmi špatná přilnavost, a to nejen kvůli dešti, ale také kvůli velkému množství nečistot na povrchu, a to i přes četné anti- zařízení pro řezání. Zařízení. Pneumatiky do mokra Těch 12 dostupných pro každou posádku zajistilo nejen soudržnost, ale také spolehlivost, odolnost a výkon. V Japonsku očekáváme méně náročné podmínky, než jsou tyto, ale nakonec ne o moc: déšť je zde stálicí Gratulujeme Kallemu, který vždy ukazuje svou úroveň v obtížných podmínkách, a všem členům týmu „Toyota vyhrála titul jezdců, který přichází pouhý jeden závod po získání titulu konstruktérů v Chile.“

V Rally2 obsadil první místo Nicola Ciamin s vozem Škoda Fabia, ale Andreas Mikkelsen po vítězství v přesilovce dokázal vyhrát. Invaze Sezónní titul ve své kategorii.

Níže je grafické shrnutí Středoevropské rally.