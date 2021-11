Apple řeší dvě chyby na iPhone a Apple Watch s iOS 15.1.1 a watchOS 8.1.1

Apple vydal dvě malé aktualizace softwaru pro své platformy – jednu pro iPhone a jednu pro Apple Watch.

Podle poznámek k vydání dělá iOS 15.1.1 přesně jednu věc: zpracovává přerušené hovory na iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro a iPhone. 13 Pro Max.

Zde jsou vlastní slova společnosti Apple, která již nejsou odhalena:

iOS 15.1.1 zlepšuje výkon ukončování hovorů na modelech iPhone 12 a iPhone 13.

Aktualizace má velikost 384,9 MB na iPhone 13 Pro a je již k dispozici ke stažení na všech podporovaných zařízeních.

Na straně Apple Watch vydal Apple watchOS 8.1.1. Apple říká, že tato aktualizace řeší problémy s nabíjením u Apple Watch Series 7. Zde jsou také krátké poznámky k vydání této aktualizace:

watchOS 8.1.1 řeší problém, kdy se Apple Watch Series 7 nemusí některým uživatelům nabíjet podle očekávání.

To není moc co pokračovat, ale možná stojí za zmínku, že Series 7 má novou funkci rychlého nabíjení, což by mohlo vysvětlovat, proč je problém, který se tato aktualizace snaží vyřešit, výhradně pro tento nový model.

Tyto aktualizace zjevně nemají nové funkce, ale vydržte: iOS 15.2 a watchOS 8.2 pravděpodobně nejsou příliš pozadu. Apple právě tento týden vydal novou beta verzi iOS 15.2.

iOS 15.2 přidá novou zprávu o ochraně osobních údajů aplikace v Nastavení, přepínač režimu snímání maker na iPhone 13 Pro a iPhone 13 Pro Max a další.