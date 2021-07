Oceněný český dokument zdůrazňuje rozsah online péče

Oceněný český dokument zdůraznil nebezpečný rozsah osobní péče online.

Film „Chycen v síti“ představuje tři herečky, které na sociálních médiích předstírají, že jsou dospívajícími dívkami, a několik pedofilů je oslovuje, aby pořídili nahé fotografie.

Tvůrci filmu tvrdí, že předstírali, že jsou dvanáctiletá děvčata, aby se pokusili odhalit sexuální predátory a jejich taktiku.

Film se rychle stal nejlepším dokumentem v zemi a získal cenu za nejlepší dokument na cenách Českého lva v roce 2021.

Producentka Pavla Klimesova pro Euronews uvedla, že byli původně kontaktováni jejich ISP, aby natočili 10minutové virální video.

Ale poté, co zpočátku vytvořili jeden falešný profil, který přilákal podvodníky, brzy si uvědomili nebezpečný rozsah online péče.

„Očekávali jsme, že nás někdo kontaktuje online po pěti dnech,“ řekla Klimesova Euronews.

„Když jsme o pět hodin později otevřeli počítač, zjistili jsme, že nás oslovilo 86 různých predátorů ve věku od 26 do 68 let.“

Tvůrci se poté rozhodli natočit delší nezávislý dokument a během deseti dnů se k jejich falešným profilům přiblížilo 2500 dravců.

“Věděli jsme, že problém je větší, než dokáže pokrýt jakékoli 10minutové video, a výsledky, které jsme viděli, byly opravdu děsivé,” uvedla Klimesová.

Film 2020, který režíroval Witt Kluzak, byl mezinárodně sdílen a promítán do německých kin na jeden čtvrtek.

Někteří podvodníci online se pokusili spřátelit s falešnými online profily vytvořenými filmovými producenty a získali důvěru předtím, než požádali o nahé fotografie.

„Někdy, i po několika hodinách, začnou posílat e-maily a žádat o nahé fotografie,“ řekla Klimchová.

Říkají, jestli ty [the girls] Neposílejte mi víc, vytisknu to a vyřadím z vaší školy a pošlu to všem vašim přátelům z Facebooku. “

Dodala: „Víme, že se tito predátoři snaží osobně setkat s dívkami a chlapci. Nejen, že to skončí online, ale může se to stát i k horšímu ve skutečném životě.“

“Hlavní věc [for parents] je mluvit o bezpečnosti internetu s dětmi. “